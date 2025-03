Muere ‘The Big O’, el jugador más gordo de la historia de la NBA

El mundo del baloncesto está de luto, especialmente en Estados Unidos tras conocerse la muerte de Oliver Miller, ex jugador que falleció este miércoles según informó la Asociación de Jugadores. El pívot, recordado por muchos como el jugador más pesado de la historia de la NBA y que tenía 54 años, jugó nueve temporadas en la mejor liga del mundo pasando por los Suns, los Pistons, los Raptors, los Mavericks, los Kings y los Timberwolves.

Conocido por todos como The Big O, Oliver Miller fue considerado el jugador de mayor peso de toda la historia de la NBA. Comenzó su carrera profesional pesando 127 kilos, pero con el paso de los años fue aumentando su peso hasta superar los 170, algo inaudito en el deporte de la canasta. Sin embargo, el pívot medía 2,06 metros y su corpulencia no le impedía moverse con soltura por la pista y por la zona. Miller disputó 493 partidos en la NBA con promedios de 7,4 puntos, 5,9 rebotes, 2,2 asistencias y 1,5 tapones.

Nacido el 6 de abril de 1970 en Fort Worth, Texas, Oliver Miller destacó en la Universidad de Arkansas bajo la dirección del entrenador Nolan Richardson. Durante su etapa universitaria, lideró a los Razorbacks en la consecución de tres títulos consecutivos de la Southeastern Conference (SEC) y alcanzó la Final Four en 1990. En 1992, fue seleccionado en la 22ª posición del Draft de la NBA por los Phoenix Suns. En su temporada de rookie, fue importante en su equipo, que llegó a las Finales de la NBA en la campaña 1992-93, enfrentándose a los Chicago Bulls de Michael Jordan.

A lo largo de su carrera en la NBA, Miller jugó para varios equipos, incluyendo los Toronto Raptors, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks y Sacramento Kings. Tras su paso por la NBA, Miller continuó su carrera en ligas internacionales y equipos semiprofesionales. Jugó en Grecia, Polonia e Italia, además de formar parte de los Harlem Globetrotters y equipos de la Continental Basketball Association (CBA).

En los últimos tiempos, Oliver Miller había compartido públicamente su lucha contra el cáncer, enfermedad que finalmente le ha arrebatado la vida a los 54 años. Equipos como los Phoenix Suns y los Toronto Raptors expresaron sus condolencias, destacando su impacto en el deporte de la canasta y su legado en la mejor liga del mundo. La NBA y el baloncesto en general recuerdan a Oliver Miller no solo por su corpulencia, sino también por el gran nivel que ofreció durante muchos años en las pistas de Estados Unidos y Europa.

The Toronto Raptors are saddened to learn of the passing of Oliver Miller, who spent three seasons with our organization. He holds a special place in our history as a member of our inaugural team in 1995, and we are so grateful for all his contributions. We send our deepest… pic.twitter.com/h6lUpoA6Uh

