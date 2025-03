El fútbol rumano y el país en general está de luto tras el fallecimiento de Luca Manolache, un prometedor futbolista de 19 años. Durante una llamada telefónica con su madre, Luca expresó su angustia diciendo: «Mamá, no puedo más». El centrocampista perdió la vida de manera repentina y días después se empiezan a conocer más detalles de la triste muerte del jugador.

Luca Manolache había estado lidiando con una desconocida enfermedad desde agosto de 2024, presentando síntomas como fatiga, mareos y escalofríos. Estos malestares limitaron su participación en el fútbol, llegando al punto de ser evacuado en camilla durante un partido debido a problemas de visión y debilidad extrema. A pesar de múltiples evaluaciones médicas, incluyendo radiografías y análisis de sangre que resultaron normales, su condición no mejoró. Los médicos le administraron antibióticos y medicamentos para prevenir coágulos sanguíneos, pero Luca continuó deteriorándose, lo que le impidió entrenar o jugar desde agosto de 2024.

El día de su fallecimiento, Luca Manolache se sintió gravemente indispuesto mientras estaba con un familiar, que fue el que llamó a una ambulancia. Durante el traslado al hospital, Luca manifestó pérdida de visión y preguntó a una enfermera si creía que iba a morir. Lamentablemente, su madre no llegó a tiempo al hospital y recibió la noticia de su deceso a través de su hija. La autopsia reveló que Luca murió debido a una combinación de factores: se ahogó con su propio ácido estomacal y sufrió una grave infección pulmonar. Además, se descubrió una ruptura de la aorta que provocó una hemorragia interna masiva.

Luca Manolache inició su carrera en equipos juveniles como Kinder Târgoviște y Academia Prosport. Posteriormente, jugó para el FCSB, donde tuvo una aparición en el primer equipo, y fue cedido al Chindia Târgoviște y al Metaloglobus București, acumulando 21 partidos en total. También representó a Rumanía en categorías sub-15 a sub-19, sumando 15 partidos internacionales con su selección.

Su club, el Metaloglobus București, expresó su pesar en redes sociales, destacando su amor por el fútbol y su sonrisa que iluminaba el campo. La comunidad futbolística rumana lamenta profundamente la pérdida de un joven talento que prometía un futuro brillante en el mundo del fúbol, una repentina muerte a causa de una enfermedad que nunca se le diagnosticó, algo que ha generado cierta polémica en su país.

«La familia Metaloglobus está devastada por la repentina e inesperada muerte de nuestro joven compañero de equipo y amigo, Luca Manolache. Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por esta trágica pérdida. Su amor por el fútbol y su sonrisa traían felicidad en el campo. La última aparición con la camiseta del Metaloglobus fue el 24 de agosto de 2024, en el partido contra el CS Afumati, jugando 10 minutos entrando desde el banquillo..

Tras el partido contra el CS Afumati, el jugador acusó un estado de fatiga durante el entrenamiento, lo que llevó al cuerpo técnico a suspenderlo del entrenamiento y recomendarle investigaciones médicas detalladas. Nuestro más sentido pésame a la familia, toda la familia Metaloglobus está con ustedes en estos momentos devastadores».

🇷🇴 Luca Manolache, formé au FCSB et joueur du Metaloglobus, est décédé à l’âge de 19 ans.

Peu d’informations pour l’instant mais il ne jouait plus depuis 7 mois et était sous traitement depuis août. Fatigue chronique et puissants maux de tête.

Repose en paix, Luca. Drum lin 🙏 pic.twitter.com/kwZzaBIqjr

— Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) February 28, 2025