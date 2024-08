Muere Sven-Goran Eriksson a los 76 años

El fútbol está de luto por la muerte del ex entrenador Sven-Göran Eriksson a los 76 años a causa de un cáncer de páncreas en fase terminal que le diagnosticaron el pasado mes de enero. Los médicos le aseguraban que «en el mejor de los casos» le quedaría un año de vida y este lunes se ha conocido el fallecimiento del sueco.

Recientemente, se publicó un vídeo cargado de emoción en el que Eriksson pronunciaba sus últimas palabras: «Hasta ahora soy un hombre sano y enfermo. Decir que no tengo miedo a morir, supongo, es mentira. A veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en ello. La vida también se trata de la muerte, tienes que aprender a aceptarla. Con suerte, al final la gente dirá: ‘Sí, era un buen hombre’, pero no todo el mundo dirá eso. Tuve una buena vida».

Eriksson, antiguo técnico sueco de 76 años y con una amplia y brillante carrera en varios países, reveló el pasado mes de enero en una entrevista que estaba muy enfermo de cáncer y que los pronósticos apuntaban a que le quedaban unos 12 meses de vida. «En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos», señaló, añadiendo que resistiría mientras pudiera.

La brillante trayectoria de Eriksson

Tras ganar la Liga y una Copa de la UEFA con el Gotemburgo sueco, dio el salto al Benfica, donde logró tres campeonatos domésticos y de ahí pasó a Italia donde desarrolló la mayor parte de su carrera en clubes como el Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio, con el que obtuvo una Liga, varias copas y otra UEFA.

Eriksson pasó también por el fútbol inglés, dirigiendo al Manchester City y al Leicester, y fue seleccionador de Inglaterra, México, Costa de Marfil y Filipinas, además de probar en las Ligas de China y de Tailandia.