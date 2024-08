El desgarrador vídeo en el que el ex entrenador Sven-Goran Eriksson se despide al sufrir cáncer terminal

Sven-Goran Eriksson reveló el pasado mes de enero que padece cáncer de páncreas y que la enfermedad era terminal. Pasado un tiempo, estos días se publicaba el tráiler de un documental sobre la vida y la trayectoria del mítico ex entrenador sueco que verá la luz este viernes en plataformas de streaming. En él ha conmovido a todo el mundo con una emotiva despedida. En el «mejor escenario» sólo le queda un año de vida, según el mito del fútbol inglés.

El título del largometraje lleva su nombre Sven y repasará su carrera como jugador y entrenador. En él, se recogen muchas citas recientes de Eriksson, pero en ese mensaje de despedida, escrito sobre un paisaje de la campiña sueca cerca de su casa en la localidad de Sunne, decía lo siguiente: «Tuve una buena vida. Creo que todos tenemos miedo del día en que muramos, pero la vida también se trata de la muerte».

“It’s cancer I have, but don’t be sorry… smile and remember the good times”

The official trailer of 𝐒𝐯𝐞𝐧, a new documentary on the extraordinary life of Sven-Goran Eriksson, coming soon to Prime Video. pic.twitter.com/qbU9lyLzoQ

