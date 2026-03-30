Muere repentinamente un jugador de pádel en un torneo en Huesca

El pádel está de luto por el fallecimiento de Germán Prados, que perdió la vida de manera repentina durante un partido en Huesca. La propia Federación Aragonesa de Pádel se hizo eco del trágico suceso y lo comunicó a través de sus redes sociales. «Hoy el pádel se queda en silencio, y la vida nos golpea con una noticia que duele profundamente», comienza el texto.

En su comunicado, la federación lamenta la muerte del deportista, que estaba disputando un partido de la Liga Aragonesa con su equipo: «Germán Prados nos ha dejado haciendo lo que amaba, compartiendo pista, esfuerzo y pasión. No hay palabras suficientes para aliviar el vacío que deja, pero sí para recordar quién fue: un compañero, un luchador, alguien que formaba parte de algo más grande que un equipo… una familia».

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El pádel, de luto

«A su familia, todo nuestro cariño, fuerza y apoyo en este momento tan duro. Que encuentren consuelo en el recuerdo de su sonrisa, de su forma de ser y de todo el amor que sembró a su alrededor», añade la federación, que recuerda el significado del nombre del equipo en el que jugaba Prados, el Invictus. «Hoy más que nunca ese nombre cobra sentido. Porque Germán seguirá invicto en vuestra memoria, en cada partido, en cada punto y en cada abrazo dentro y fuera de la pista. Descansa en paz, Germán. Nunca te olvidaremos».

Por otra parte, el club donde jugaba también ha querido despedirse del jugador: «Sentimos un dolor inmenso ya que, aparte de un tipo excelente, era un jugador habitual de nuestras pistas…». El pádel aragonés está de luto y todavía conmocionado por la repentina muerte de Germán Prados. Aunque no se han publicado los detalles sobre su fallecimiento ni la causa, todo apunta a un problema cardiovascular.