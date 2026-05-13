Muere el padre de Álvaro Rodríguez: «Creía que eras inmortal, aún no lo asimilo»

El fútbol uruguayo y sudamericano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Daniel Rodríguez Lima, recordado popularmente como Coquito, ex delantero que dejó una huella importante en clubes históricos de Uruguay, Argentina y Europa. Tenía 60 años y su triste pérdida ha generado una inmediata ola de mensajes de despedida por parte de ex compañeros, instituciones deportivas y aficionados que siguieron su trayectoria durante las décadas de 1980 y 1990. También se ha pronunciado su hijo, Álvaro Rodríguez, actual delantero del Elche y ex jugador del Real Madrid.

El futbolista se enteró de la noticia cuando viajaba para jugar el partido contra el Real Betis, y ha querido despedirse de su padre publicando una emotiva carta en sus redes sociales. «Aún no asimilo que ya no estés. Cuando era pequeño creía que eras inmortal. Un hombre que fue todo corazón y que hacía reír a toda la gente con la que se cruzaba», comienza el jugador.

«Recuerdo todas las risas con nuestros amigos del global y mis compañeros de la Vila, aquellas mañanas y tardes donde íbamos al campo a practicar, aquellas noches de clásico escuchando el minuto a minuto en la sexta, las tardes en casa solos viendo la serie de castle o las telenovelas que te encantaban, las noches cuando la mama llegaba de trabajar y jugábamos a juegos de decir tonterías, los veranos en el campus del Global, cuando nos duchábamos juntos después de entrenar mientras mi abuela nos esperaba fuera del estadio y los partidos en Palamós siempre sentado en la esquina animándome», añade Álvaro Rodríguez.

Emotiva despedida de Álvaro Rodríguez

El delantero tiene claro que ha llegado a ser profesional gracias a su padre, Coquito Rodríguez, que ha fallecido a los 60 años. «Me diste el don del fútbol, tu pasión… me diste los valores del club de tu vida, Peñarol, donde fuiste y serás siempre una leyenda; y del Real Madrid, el mejor club de la historia.

Me dijiste que tu sueño era verme jugar en el Bernabéu con la camiseta del Madrid, logré cumplir nuestro sueño y tú lo viste», cuenta.

Y cuenta que se separaron hace muchos años: «Tuviste que irte a Uruguay a mis 12 años, fue un golpe duro para mí porque sabía que no te volvería a ver hasta dentro de mucho tiempo, aunque no estuvieras, mi amor hacia ti ha sido y será siempre incondicional. Vivimos momentos complicados, pero también felices, yo siempre recordaré todo lo bueno que pasé contigo, al igual que toda tu familia y todos tus amigos. La última vez que te vi fue hace 3 años y medio, me viste vestir tu querida celeste y hicimos un asado con nuestra familia y tu mejor amigo Álvaro, el pelado y su familia; fueron de los mejores días de mi vida».

«Sé que nunca verás este mensaje, pero quiero que sepas que nunca dejaré de pensar en ti, gracias por todo lo bueno que me has dado, sé que allá donde estés vas a estar siempre viéndome crecer y disfrutar de lo que más amamos tú y yo. Sé que hiciste siempre lo que pudiste y supiste y que sepas que tu hijo no va a parar hasta llegar a la cima. Ahora te toca descansar en paz, lo que un día empezaste aún no ha terminado, vamos a estar unidos siempre. Eres para siempre papa, tu hijo te va a tener siempre en su corazón hasta el final de sus días», finaliza.