El futbolista palestino Mohammed Barakat, considerado como uno de los mejores delanteros de su país, ha muerto en un ataque aéreo del ejército israelí que alcanzó su casa en Jan Yunis, en Gaza, ha confirmado el canal de noticias árabe Al Jazeera. Barakat, de 39 años y que militó en el Ahly de Gaza, fue el primer futbolista gazatí en alcanzar los 100 goles, y anotó 114 dianas en toda su carrera. Mohammed Barakat también jugó en varios clubes de Cisjordania y Jordania, incluido el Al-Wehdat jordano.

La guerra entre Israel y Hamás se ha cobrado más víctimas relacionadas con el fútbol. Hani Al Masdar, conocido en el mundo del deporte rey como Abu Al Abd, murió hace meses también tras ser alcanzado por la metralla de un misil disparado por un avión israelí cerca de su casa en la aldea de Al Masdar, en la Franja de Gaza, suceso muy similar al de Mohammed Barakat.

El ex futbolista y entrenador general del equipo olímpico nacional palestino falleció a los 42 años en el conflicto entre Hamás e Israel, una noticia que conmocionó al mundo del deporte y en especial al pueblo palestino. Hani Al Masdar comenzó su carrera como jugador en las filas del Al Maghazi Club, para más tarde formar parte del Gaza Sports Club hasta 2018, año en el que se retiró. Después de colgar las botas, se convirtió el director técnico de su último equipo y en 2021 se unió al equipo olímpico como seleccionador de fútbol. Participó en las eliminitarias asiáticas de 2021 en Jordania, en los Juegos Árabes de 2023 en Argelia y los Juegos Asiáticos de 2023 en China, entre otros.

En Palestina aseguran que desde el 7 de octubre han muerto unos 90 jugadores y jugadoras de diversos deportes, de los que 68 eran futbolistas. También han fallecido 24 administradores y técnicos, ocho personas del movimiento deportivo han sido arrestadas y 15 instalaciones deportivas han sido objetivos de ataques.

Ex jugadores se posicionan

El mundo del deporte también se posiciona en la guerra entre Israel y Hamás. Özil y Arda Turan son dos de las figuras relacionadas con el mundo del fútbol que han mostrado públicamente su apoyo al pueblo palestino en pleno conflicto en Gaza. Ambos ex futbolistas publicaron sendos mensajes a través de sus redes sociales, donde tienen miles y miles de seguidores, generando una importante polémica al igual que ocurrió con las publicaciones de otros como Benzema o Mazraoui, siendo algunos de los jugadores incluso apartados por sus equipos.

«Israel está matando civiles, niños inocentes. El mundo entero debería unirse y alzar la voz contra este cruel acto. Quien no reaccione hoy, será responsable. La humanidad no puede vivir con este dolor, con esta brutalidad. Israel detenga el crimen contra la humanidad», escribió Arda Turan en una storie de su cuenta de Instagram. Por su parte, Özil no fue tan directo acusando a Israel, pero su mensaje también es de apoyo al pueblo palestino: «¿Puede haber alguna razón en este mundo para lanzar bombas cada día, cada hora sobre seres humanos inocentes y especialmente sobre niños pequeños para matarlos? ¡Definitivamente no! Esto es una pesadilla. ¿Dónde está la humanidad, gente?».