Muere Aguerre II, leyenda del deporte y padre de Julen Lopetegui

Luto en el mundo del fútbol. Muere José Antonio Lopetegui, más conocido como Aguerre II, padre de Julen Lopetegui, a los 94 años de edad en Asteasu. El padre del actual técnico del West Ham ha fallecido este martes como consecuencia de los problemas de salud sufridos en los últimos tiempos contra los que no pudo combatir.

Aguerre II, como le conocían, sufría una enfermedad desde hace tiempo y la semana pasada sufrió una recaída de sus problemas. Aunque logró sobreponerse a esa recaída, este martes volvió a sufrir los mismos síntomas que han terminado causando su fallecimiento. El padre del ex entrenador del Real Madrid y ex seleccionador nacional no pudo superarlos esta vez pese a su fuerza natural.

Es un día triste para el mundo del deporte. Aguerre II fue un levantador de piedras muy reputado como harrijasotzaile, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, llegando a realizar exhibiciones en Madrid. Además, el padre de Lopetegui fue alguien muy querido en el deporte vasco.