Muere a los 83 años Edd Budde, leyenda de la NFL

La NFL está de luto tras conocerse la muerte este miércoles de Edd Budde. La leyenda del fútbol americano, que formó parte del primer equipo campeón de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl IV, ha fallecido a los 83 años según confirmó el presidente de los Chiefs en un comunicado emitido en la web oficial del club.

«Mi familia y yo estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del miembro del Salón de la Fama de los Chiefs, Ed Budde», Clark Hunt, presidente de los Kansas City Chiefs en una carta escrita en los medios oficiales del club.

We are saddened to share the passing of Chiefs Hall of Fame offensive lineman and Kansas City Ambassador Ed Budde.

December 20, 2023