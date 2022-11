Muere a los 38 años Anthony Johnson, uno de los reyes del KO en la UFC

Conmoción y luto en el deporte. En especial en el mundo de la lucha tras conocerse la muerte de Anthony Rumble Johnson, uno de los mejores noqueadores de la historia de la UFC. La noticia de la muerte de Johnson comenzó a circular el domingo con publicaciones en las redes sociales de muchas figuras y en la comunidad del MMA.

Apodado Rumble (retumbar, cuando estaba dentro de la jaula, Johnson (23-6) peleó dos veces por el campeonato de peso semipesado de la UFC contra Daniel Cormier en mayo de 2015 y abril de 2017. Perdió ambas peleas por sumisión. El último enfrentamiento terminó como su pelea de retirada de la UFC, aunque siguió peleando en otras modalidades.

🙏 It is with great sadness we acknowledge the passing of Anthony “Rumble” Johnson.

The BELLATOR family is devastated by his untimely passing and we send our condolences to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/TqZzN1wquY

