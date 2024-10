Mourinho solicita a la Premier que le de un título de liga si el City sale culpable del juicio por el fair play financiero

José Mourinho se ha mojado con todo el lío que hay detrás del Manchester City ahora que cada vez queda menos tiempo para conocer qué pasa con las 115 infracciones económicas que atribuye la Premier League al club que entrena Pep Guardiola, uno de los grandes rivales en los banquillo del portugués. The Special One, ahora en una nueva aventura en Turquía a los mandos del Fenerbahce, ha pedido a la Premier que le dé el título de Liga que les corresponde si, finalmente, el City sale culpable en el juicio que puede cambiarlo todo.

De hecho, Mourinho no sólo pide el título de campeón de la Premier League, en concreto el de la temporada 17/18 donde estuvo cerca del título con la segunda posición que obtuvo con el Manchester United, año en el que ganó también la Europa League. El portugués quiere saber el resultado final de este juicio para saber si también tendría derecho al bonus económico que tenía fijado en su contrato con los Red Devils en aquella campaña.

Si bien es cierto que el United estuvo muy lejos del título en cuanto a puntos, ya que finalizó en segunda posición, pero con 19 puntos menos que el City, el castigo al que se puede ver sometido el club citizen es tal que podría ser despojado de los títulos que consiguió durante los años en los que transcurre la investigación y la acusación.

Es por esto por lo que Mourinho ansía conocer el devenir del juicio y en qué quedan las 115 infracciones que han identificado en el Manchester City durante todo esos años, principalmente para saber si puede añadir un título más a su extensa vitrina de trofeos y si le corresponde de aquella temporada el bonus que tenía fijado en su contrato por salir campeón de la Premier League, algo que de ser posible sería extensible a toda la plantilla que tuvo el portugués durante aquel año.

El Manchester City finalizó aquella temporada primero con 100 puntos tras 32 victorias, cuatro empates y solo dos derrotas, unos números brutales, sobre todo porque no tuvo rival alguno durante todo el año. El Manchester United fue el club que más se acercó a sus números, segundo clasificado pero con 19 puntos menos, con un total de 81 tras 25 victorias, seis empates y siete derrotas. Tottenham fue tercero aquel año con 77 puntos y Liverpool cuarto con 75.

«Creo que aún tenemos una oportunidad de ganar la liga», ha dicho José Mourinho en la previa del duelo que le enfrenta al Manchester United esta misma semana, en la fase de liguilla de la Europa League, destacando que «quizás sancionen al Manchester City con la pérdida de puntos y ganemos esa liga, entonces tendrán que pagarme un bonus y darme la medalla».

En cualquier caso, pese al nuevo cruce con el United y su salida algo polémica del club, Mourinho recalcó no guardarle rencor a los Red Devils y les deseó lo mejor en esto momento tan difícil que está pasando el club, en otro mal inicio de temporada repleto de dudas en la Premier y la Europa League: «Me fui sin rencor y les deseo lo mejor. Si las cosas no están yendo genial, no es algo que me haga feliz, pero ni tengo tiempo ni tiene sentido para mí estar pensando en lo que pasó y en lo que pasa allí».