Matilde Mourinho, la hija influencer del entrenador portugués, es noticia durante las últimas semanas en redes sociales y medios de comunicación porque se casará próximamente con Danny Graham, un británico con fama de mujeriego. En Portugal cuentan que la ceremonia se celebrará en Azeitao y durará dos días. Ambos llevan unos nueve años de relación, con alguna que otra ida y venida, pero finalmente ha triunfado el amor y se darán pronto el ‘sí, quiero’.

El enlace se celebrará el próximo mes de octubre en el citado municipio ubicado en el distrito de Setúbal, tierra natal de José Mourinho y su familia, y durará dos días. Será una ceremonia repleta de todo tipo de lujos, y es que la hija de Mourinho es una apasionada de las joyas, la moda, la decoración… Todas esas aficiones las suele compartir en su perfil de Instagram, donde tiene más de 50.000 followers.

La primogénita de José Mourinho, Matilde, de 28 años, se convirtió un tiempo atrás en toda una celebrity en el Reino Unido. Cuenta con miles de seguidores en redes, donde muestra su vida llena de lujos y viajes por el mundo. La mayoría los hace junto a su pareja, el joven Dan Graham, una relación que cuando nació no contaba con la aprobación del entrenador luso, tal y como informaron algunos medios.

La mayor de los hijos de Mourinho es toda una It girl. Cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales donde se dedica a compartir como muchos jóvenes a su edad sus vivencias. Pero su vida no es la de cualquier chica de 28 años. Matilde puede presumir de haber viajado por todo el mundo sin privarse de absolutamente nada. Dubái, Grecia, Las Bahamas, Barcelona, Portugal, Miami, San Remo, La Habana, Marbella o Los Ángeles son algunos de los destinos que ya ha conocido la primogénita de The Special One.

Fue con 24 años cuando Matilde Mourinho empezó su carrera como empresaria con la marca de joyas que lanzó, llamada Matilde Jewelry. «Después de un año de trabajo, finalmente está aquí. Lanzamiento en diciembre de 2020, espero que os unáis a mí en el viaje hacia una industria de la joyería más sostenible. Visítanos y síguenos para obtener más información sobre algo que significa tanto para mí. Gracias a todos los que han hecho esto posible», escribió la hija mayor de José Mourinho en Instagram junto a una imagen del logo de la firma.

Una Matilde que lleva nueve años con Danny Graham, que hace años no gustaba demasiado a Mourinho. Y es que pese a haberse formado en los mejores centros de Reino Unido, parece que a Graham no le interesa mucho estudiar. Tampoco ayudaba el entorno del joven, pues sus hermanos son famosos por haber aparecido en un programa de tipo reallity llamado Life On Marbs, en la que los participantes disfrutaban sin mesura de todo lo que ofrece la noche de Marbella. De hecho, se llegó a hablar de una ruptura entre ambos, pero finalmente supueron superar los obstáculos y dentro de apenas un mes se casarán en Portugal.