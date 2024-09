Las duras declaraciones de Mourinho: «Duermo en las instalaciones del club»

José Mourinho sigue dejando titulares en cada rueda de prensa. El entrenador portugués, que ahora se encuentra dirigiendo el Fenerbahce turco, ganó este jueves su primer partido de la Europa League en el debut del equipo en la segunda competición europea. El ex del Real Madrid o Manchester United dejó unas duras declaraciones reconociendo que duerme en las instalaciones del club y que trabaja unas 12 horas al día.

«Duermo en las instalaciones para no perder tiempo. Estambul es una ciudad hermosa, pero no vine aquí de vacaciones, vine a trabajar. Todo el mundo en el club hace esto, tenemos un buen ambiente de trabajo», reconoció el entrenador del Fenerbahce tras ganar por 2-1 en la Europa League al Royale Union SG.

«Siempre trato de inculcar y explicar esto a la gente: puedo tener éxito de vez en cuando, pero cuando las cosas van bien no vas a la luna, y cuando las cosas van mal no vas al infierno. Esto es mi filosofía. Trabajo duro y no voy a ir a la luna, ni voy a ir al infierno. Queremos ir a la luna, pero está demasiado lejos», añadió José Mourinho.

«A veces intentan empujarnos al infierno, pero la gente se esfuerza por no hacerlo. Copas de Europa, digo la mitad, porque me robaron una copa de Europa, eso nunca lo olvidaré. La razón para lograr todo esto es que trabajo mucho en el Fenerbahçe, yo y todos en el club trabajamos mucho», siguió comentando sobre ello.

Mourinho y su relación con los periodistas

«Los periodistas tienen un efecto en la forma en que piensan los fanáticos, la forma en que se hacen negocios tiene algo que ver con eso. Quizás sois vosotros los que necesitáis cambiar, trabajáis demasiado. No sé cuántas horas trabaja, pero yo trabajo al menos 12 horas al día».

«Lo que él llama efecto Mourinho son los trofeos. No hay trofeos que ganar en septiembre, ¿cómo ve el efecto Mourinho? Gané trofeos en todos los clubes a los que fui, sólo que no gané en el Tottenham porque dejé el club dos días antes de la final de la Copa. Entonces el efecto Mourinho que creé en cada club fue ganar trofeos. Lo siento mucho. No podemos hacerlo en septiembre», prosiguió el entrenador portugués.

Sobre el partido del Fenerbahce ante el Royal Union de este jueves donde acabó con victoria por 2-1, ‘The Special One’ hizo balance de ello: «Este partido tenía dos facetas: una era la Europa League y la otra era la dificultad del primer partido tras una derrota importante. Después de ese partido, fue una semana en la que hubo un poco de placer derribando a la gente. No soy un experto en lenguaje corporal ni juez en un concurso de baile. Conozco bien el lado emocional del fútbol».