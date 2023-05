Mourinho niega su posible fichaje por el PSG

José Mourinho ha negado los contactos con el PSG. El entrenador de la Roma ha dejado claro en la rueda de prensa previa al duelo que le enfrenta este jueves al Bayern Leverkusen que el conjunto parisino no se ha puesto en contacto con él.

Los rumores sobre la posible llegada de José Mourinho llevan copando portadas desde hace semanas y el pasado domingo incluso se llegó a informar que el acuerdo entre ambas partes estaba muy próximo. Por ello, el portugués ha salido al paso para negar las informaciones.

«Si me buscan no me han encontrado porque no me han hablado». Estas fueron las palabras de un José Mourinho que, según apuntan desde Francia, es el objetivo número uno para sentarse en el banquillo del Parque de los Príncipes.

Antes del duelo contra el Leverkusen, José Mourinho también quiso hablar de su relación con Xabi Alonso. «Siempre he tenido una relación fantástica como entrenador y jugador, estaré encantado de estar con él antes y después del partido. Si no me equivoco, a Xabi lo han entrenador Benítez, Ancelotti, Guardiola, yo mismo y de otros. Lo que digo es que su Bayer Leverkusen es el equipo que he visto este año en Europa jugar mejor al contraataque. Si a Xabi le gusta un juego diferente entonces es otra cosa. Pero al menos demuestra una cualidad que es importante para mí, que es el pragmatismo de jugar de una manera más adecuada a las cualidades de sus jugadores. Tiene 5-6 jugadores que podrían llegar a los 100 metros contra Jacobs. Su Bayer defiende y contraataca», afirmó el entrenador portugués.