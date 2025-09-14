Morientes aclara su función en el CTA: «La gente está equivocada…»

Fernando Morientes aclaró este domingo cuál es su función en el nuevo CTA. Con la expulsión injusta a Dean Huijsen aún candente, el ex delantero español explicó que él simplemente elige las jugadas polémicas que posteriormente la portavoz del estamento arbitral, Marta Frías, se encargará de analizar en los vídeos de los jueves que ya tuvieron una primera entrega el pasado 11 de septiembre.

«La gente está equivocada», comenzó Morientes, que trabaja junto a José Ramón Sandoval y José Luis Oltra en la selección de acciones. De hecho, se posicionó en contra de la valoración del CTA sobre la mano de Alejandro Balde que supuso penalti en contra del Barcelona ante el Levante: «En mi fútbol yo esa no la pitaría».

Acto seguido, aclaró cuál es su verdadera función en estos vídeos, sin descuidar la expulsión de Gil Manzano a Huijsen: «Esta noche hablaremos por videollamada y veremos las jugadas (la jornada 4 de Liga acaba el lunes con el Espanyol-Mallorca). Yo mañana digo: ‘Me parece que tenéis que revisar la de Huijsen y explicar por qué’. Nuestra única potestad es decir: ‘Revisad estas tres jugadas».

Así, Morientes dejó claro en Tiempo de Juego de la cadena Cope cuál es su verdadero cometido en el reestructurado CTA, que nuevamente levantó muchísimas sospechas en Anoeta con una roja injusta en la que además el VAR, comandado por Figueroa Vázquez, decidió no intervenir. Gil Manzano no lo pensó dos veces y expulsó al joven central del Real Madrid en el minuto 32 de partido.

Morientes y la decisión del Real Madrid

Confianza absoluta en el Real Madrid a la hora de que el Comité de Competición retire la roja al internacional español. El departamento jurídico del club blanco recurrirá la cartulina, como hace en todos los casos, pero en esta ocasión la fe en que no haya castigo al internacional español es máxima.