La ‘transparencia’ del nuevo CTA: evita aclarar el penalti a Lamine en su primer vídeo de explicaciones

No se esperaba mucho del nuevo CTA y sus explicaciones para aclarar determinadas jugadas polémicas de las tres primeras jornadas de Liga. Y lo cierto es que ha conseguido decepcionar. Sólo con la voz en off de Marta Frías, portavoz del estamento arbitral, sobre los vídeos de las acciones escogidas, pero sin ningún árbitro con experiencia en Primera División que aporte su visión acerca de las mismas.

¿El resultado? Un fragmento sesgado que deja muchas dudas sin resolver y que no muestra ni aclara el penalti más escandaloso que se recuerda en los últimos tiempos en la Liga, el pitado por Busquets Ferrer en Vallecas por un contacto que ni llegó a existir de Pep Chavarría a Lamine Yamal.

El nuevo CTA de Fran Soto, que por cierto presenció desde el palco del estadio de Vallecas junto a Joan Laporta la polémica y el apagón del VAR durante la primera parte, se jactaba de la transparencia con iniciativas como la estrenada este miércoles, pero en su debut ha omitido la acción más mediática del inicio de temporada.

En cambio, sí señaló a Munuera Montero y a González Fuertes por sus errores en el Mallorca 0-3 Barcelona y en el Deportivo Alavés 1-1 Atlético de Madrid, uno en el campo y otro desde el VAR. En primer lugar, el árbitro jiennense permitió el gol de Ferran Torres con Raíllo conmocionado sobre el césped de Son Moix, mientras que el asturiano no vio desde Las Rozas un fuera de juego de Giuliano Simeone previo al tanto de su equipo gracias al que salvó un empate.

El CTA no aclara el penalti sobre Lamine

Munuera Montero fue directo a la nevera en las dos siguientes jornadas y González Fuertes fue fulminado el mismo día del error en Vitoria de su función de asistente en el VAR del Real Madrid-Mallorca. En cambio, el CTA ha decidido blindar a, quizá, su colegiado mejor valorado a día de hoy, Busquets Ferrer, y con críticas más positivas en prensa, evitando explicar por qué no debió señalar penalti de Chavarría sobre Lamine Yamal aunque no hubiese videoarbitraje.