Histórico: el CTA reconoce sus errores por primera vez… a favor de Barcelona y Atlético

El CTA ha señalado a Munuera Montero y a González Fuertes por sus errores claros en el Mallorca-Barcelona de la jornada 1 de Liga y en el Deportivo Alavés-Atlético de la tercera fecha. Por un lado, Ferran Torres marcó un gol en Son Moix aprovechando la conmoción del defensa Antonio Raíllo y, por otro, Giuliano Simeone anotó tras venir de fuera de juego en Vitoria. Dos fallos groseros que ahora aclara el Comité Arbitral en boca de su portavoz Marta Frías.

Esta explicó cuatro situaciones en partidos de Primera División y tres de Segunda, dejando claros los errores de arbitraje en el polémico gol de Ferran que supuso el 0-2 del Barça en Mallorca y el 0-1 de Giuliano que a la larga le acabaría dando el empate a su equipo. Es decir, dos favores que sumaron puntos para Barcelona y Atlético en estas tres primeras jornadas de Liga. Frías también confirmó que la mano de Alejandro Balde ante el Levante sí fue penalti, como así señaló Hernández Hernández.

Las acciones que explica el CTA

Gol de Ferran en Mallorca con Raíllo conmocionado

«¿Cómo puede ayudarnos esta jugada a ayudarnos a entender el protocolo para incidentes de conmoción cerebral? La norma es clara: ante un golpe en la cabeza lo primero es el jugador. Como veis, un defensor del Mallorca recibe un balonazo en la cabeza y queda tendido en su área. Segundos después, un atacante del Barcelona marca gol. ¿Qué dice el protocolo? En cualquier sospecha de conmoción cerebral el árbitro debe detener el juego de inmediato para que el futbolista sea atendido», explica Marta Frías, portavoz del CTA.

«En esta acción, el árbitro dejó seguir la jugada, pero el golpe del defensor obligaba a parar el partido en ese instante. Sólo si el disparo a portería hubiera llegado justo tras el impacto el gol sería válido. Por tanto, la decisión correcta habría sido detener el juego», aclara, dando por mala la forma de actuar de Munuera Montero. «Esta jugada nos recuerda que primero está la salud del futbolista, después todo lo demás», finaliza.

Penalti por manos de Balde en el Levante-Barcelona

«Vamos a entender en esta jugada una situación de falta de mano. Lo fundamental aquí es el movimiento del brazo. ¿Qué ocurre? Que el brazo parte de una posición baja y mientras el atacante prepara el disparo se eleva hasta colocarse en un ángulo recto respecto al cuerpo. Es una posición que no es natural en el juego. Ese movimiento hace que el defensor aumente de forma voluntaria el espacio que ocupa y bloquee con el brazo un balón que iba a portería. El árbitro señala acertadamente penalti porque en esta acción el brazo se coloca en un lugar indebido y evita un tiro claro a portería», sentencia Marta Frías sobre esta acción bien pitada por Hernández Hernández.

Fuera de juego de Giuliano en Vitoria

«Vamos a entender como actúa el fuera de juego en acciones poco habituales. En el gol del Atlético de Madrid el delantero que marca se encuentra en posición ilegal. La jugada es atípica, el portero del Alavés sale a tapar el primer disparo, hay dos rebotes y finalmente el balón termina en gol. El VAR centra su revisión en una posible mano del atacante, pero no atiende la posición de fuera de juego, por lo que el tanto no debió subir al marcador», afirma la portavoz del CTA, desmontando a los árbitros García Verdura y González Fuertes.

«Además, el sistema semiautomático de detección de fuera de juego interpreta de manera incorrecta el toque del portero del Alavés como si habilitara al delantero cuando en realidad mantenía la posición ilegal», añade Frías, sin entrar en la mano de Giuliano, antes de aclarar la de Arda Güler ese mismo día horas después en el Santiago Bernabéu, bien pitada a juicio del CTA por Sánchez Martínez.

Mano de Güler

«En esta jugada vamos a repasar la norma sobre goles que llegan tras un contacto con la mano. Jugador del Real Madrid marca gol tras golpear el balón en su brazo y rechazar el primer disparo el portero del Mallorca. La norma, que lleva varios años en aplicación, es conocida por todo el mundo del fútbol. Cometerá infracción el jugador que marque gol en la portería adversaria inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental», aprueba Frías.

«En esta jugada, aunque se trate de un segundo disparo, por el escaso tiempo que pasa y por cómo se produce en sí todo forma parte de la misma acción y cumple con el criterio de inmediatez. Ya remate tras rebote en el portero o en un poste de la portería. Por tanto, la anulación final del gol tras la intervención del VAR es la decisión correcta. Recordad, que esta misma acción, pero suponiendo que el jugador madridista en vez de disparar a puerta hiciera un pase a un compañero y este marcase un gol sería legal», aclara.