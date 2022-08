El tercer día del juicio contra Ryan Giggs, legendario ex futbolista galés del Manchester United y ex seleccionador nacional de su país, estuvo marcado por las palabras de su defensa. El ex jugador fue acusado de agresión por su ex novia Kate Greville, que entre otras cosas llegó a decir que la había sacado «desnuda y a rastras» de un hotel y que le había propinado un cabezazo.

Pero este miércoles fue el turno para los abogados defensores de Giggs, que aseguraron en el Tribunal de la Corona de Manchester que los hematomas que presentaba Kate Greville por una supuesta agresión sufrida en Dubai en 2017 se produjeron practicando «sexo duro». Los letrados cuentan que el futbolista compró una vara Agent Provocateur para azotar a su entonces pareja después de que ella le pidiese que «fuese más asertivo» en la cama, de ahí los moretones.

Cruce de versiones

«Fue un moretón causado por el sexo duro del que ustedes dos disfrutaron mucho… La verdad es que de vez en cuando te salen moretones por el sexo», le dijo el abogado Chris Daw a Kate Greville, que respondió que «ese moretón no fue causado por sexo duro». El abogado intentó demostrar que Giggs compró los juguetes sexuales por petición de su ex pareja, que supuestamente le pidió al futbolista que fuese «más rudo» en sus relaciones sexuales.

Para convencer al tribunal, el letrado no dudó en compartir un cruce de mensajes privados entre Kate Greville, que niega esas supuestas prácticas de sexo duro, a Giggs. «¿Cómo estás? Tengo miedo de lastimarte», escribe Giggs. «Quiero que duela, no de una manera extraña. Quiero que me sorprendas y me escandalices», contesta Kate Greville. Cabe recordar que Ryan Giggs se declara inocente de los cargos de agresión y conducta coercitiva que Kate Greville ha presentado contra él, y será la justicia quien tenga la última palabra.