Morata: «Lamine Yamal tiene 16 años y parece que tiene 27»

Álvaro Morata, capitán de España, fue el jugador encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a la selección española y Georgia en el estadio José Zorrilla de Valladolid. El combinado nacional buscar cerrar su clasificación para la Eurocopa con una victoria que la dé el liderato, aunque con el empate le valdría, y ser cabeza de serie en el sorteo que se celebrará el próximo 2 de diciembre.

Morata explicó qué ha cambiado en él: «Es una cuestión de confianza. He jugado muchos partidos seguidos y como titular. Soy feliz. Antes me preocupaba de cosas de las que no tenía control. Tenemos un gran ambiente de trabajo y eso nos hace más fácil todo».

Sobre las elecciones a la Federación, no quiso hablar de estos temas, aunque espera que sea antes de la Eurocopa. Además, sobre Lamine Yamal, comentó lo siguiente: «Tiene 16 años y parece que tiene 27. Es una cosa alucinante. Es para felicitar a todos los jugadores que ha tenido en su carrera. Todo lo que le pase bueno le pasará a España. Hace falta cuidarle poco».

Sobre la continuidad de Luis de la Fuente, fue claro: «Por su puesto que queremos que siga. Es difícil hacer un equipo. Sería muy positivo porque nos da mucha confianza a todos los jugadores».

Morata habló de lo que pesa el brazalete

Sobre la capitanía, comentó que es «un orgullo». «Me gustaría dar las gracias a todos los entrenadores y lo peor es recoger el dinero de las multas. A veces hay que llamar a alguno para que no se le pase», añadió entre risas.

Sobre el calendario y la polémica, explicó lo siguiente: «No nos preguntan. Somos empleados y tenemos que seguir el calendario con todo el gusto del mundo. Cuantos más partidos hay más riesgo de lesión. Las lesiones llegan cuando uno menos se lo espera. No somos robot».

«Es un tema que me llena de orgullo. Hemos compartido muchos momentos desde que éramos muy jóvenes. He tenido la suerte de ganar un título y en parte fue gracias a su gol contra Italia. Ojalá podamos estar mucho tiempo juntos», comentó sobre su entendimiento con Joselu.

Sobre si la Eurocopa condiciona, comentó lo siguiente: «Todos queremos estar, pero no será como la Eurocopa, que se tuvo que parar todo en 10 días. No se puede pensar en la EURO teniendo grandísimos partidos con los clubes».

A Morata también se le preguntó como digiere el piropo: «Hay que estar en una línea intermedia. Trato de ver lo menos posible y de trabajar. Siempre lo he dado todo. Hay que trabajar como si fuese el último día porque nunca se sabe cuándo puede llegar».