Morata: «Era más fácil para De la Fuente si yo no estaba en la selección»

Álvaro Morata está en boca de todos tras convertirse en el fichaje estrella del Leganés. El futbolista madrileño llega cedido del Como por una temporada con el objetivo de devolver al conjunto pepinero a la élite del fútbol español. En una entrevista, el delantero ha hablado sobre su aterrizaje en Butarque y sobre su no convocatoria para el Mundial. Reconoció que le habría gustado ir, y que podía aportar al grupo «para hacer buena dinámica», pero «para el míster iba a ser más fácil si yo no estaba».

«Me habría flipado estar en el Mundial. Pero fui a Nueva York casi sintiéndome parte, por ver a muchos jugadores que empezaron a ir a la Selección conmigo. Puedes pensar qué habría pasado si el año hubiera sido diferente, pero no vale de nada. Yo lo tenía claro antes de que Luis de la Fuente diera la lista. Somos personas y, al final, una parte de ti tiene ilusión de que te lleve, siempre hay esperanza», comenzaba diciendo.

«Y creo que podría aportar al grupo, para hacer buena dinámica, pero también para el míster iba a ser más fácil si yo no estaba. Imagínate, arrancas un Mundial y empieza a decir todo el mundo que qué pinto yo allí. Mejor evitar ese ruido. Y Borja y el resto de delanteros también lo merecían. Lo del nivel de Oyarzabal yo siempre lo he dicho, igual que lo de Ferran. Metió el gol que me habría gustado meter a mí y me alegré muchísimo por él», añadió.

Durante la entrevista en El Larguero de la Cadena SER, Morata reconoció que «sí, me llamó De la Fuente para decirme que no iba. Creo que fue incluso antes de la prelista. Yo se lo agradecí, le dije que lo entendía perfectamente y les deseé toda la suerte del mundo. Lo único que no cumplió su promesa conmigo, porque me dijo que si era campeón iba a salir a caballo con la Copa en la mano… Igual todavía está a tiempo (risas). Los chavales lo han cumplido, que Cucurella tiene ahí su tatuaje».

Respecto a su futuro en la selección española, Morata resaltó que «yo no cierro la puerta, claro que me gustaría volver». «Pero hay que ser honestos y ahora mismo es una locura. Lo veo muy difícil por la competencia que hay. Lo hablaba el otro día en el vestuario, estamos en un momento fantástico de la posición del ‘9’ con Espí, Gonzalo, Chupe, Arnau, Samu… Más los que ya están. Creo que España tiene el mejor nivel en todas las posiciones desde hace tiempo», agregó.

Morata y su fichaje por el Leganés

Sobre su fichaje por el Leganés, Morata dijo: «Muy contento, al final creo que es un proyecto fantástico, con una apuesta muy fuerte desde el club y la propiedad. Es un proyecto con muy buena pinta y desde que firmé yo aquí, hay muchos jugadores que se han interesado por el club y que me preguntan. Yo tampoco me esperaba esta repercusión mediática. Es un club que me encanta como está haciendo las cosas, la gente que trabaja y el ambiente que se respira en el estadio».

En los últimos días se ha especulado mucho con el hecho de que el ex delantero de la Selección iba a Leganés sólo para jugar en Madrid, a lo que él contestó: «Está claro que no. Es una decisión tomada en base a un proyecto muy ilusionante, que me gusta y que creo que va a hacer muy bien las cosas». «En el Como fui mucho más importante de lo que se dice. Siempre pienso en hacer a mis compañeros mejores y creo que eso es bueno», declaró.

Tras su debut con el Leganés, Morata explicó que «llegué a casa y me di cuenta de que hacía tiempo que no disfrutaba tanto». «He pasado unos años complicados, pero ahora estoy feliz y creo que eso se nota. Hasta disfruté de un viaje, camino a Canarias, que hace unos años me habría dado mucha más pereza. Simplemente es disfrutar de las cosas cotidianas», señaló.

El ex de Atlético y Real Madrid hizo una reflexión y reconoció que «lo que hayas hecho hasta aquí no vale de nada cuando te pones la camiseta del Leganés. El otro día estaba como si fuera el primer día de mi carrera». «Me he dado cuenta de que mi historia no la voy a cambiar. En vez de venir al Leganés, tuve una oferta de un entrenador con el que tengo buena relación y que jugaba competición europea».

«Y meter 20 o 30 goles no me iba a cambiar la vida, pero igual subir a Primera con este equipo sí. Es un reto diferente. Las personas que me quieran me van a querer siempre y a las que no les guste, por mucho que gane la Bota de Oro, van a seguir sin hacerlo. He cambiado el Leganés por algún proyecto de Champions, sí. Pero mi Champions es tomar una decisión que yo considero valiente. No quiero que parezca que estoy aquí sólo por estar en casa. Estoy aquí por el proyecto que tienen y porque espero quedarme. Y porque ellos me han demostrado que me quieren aquí», añadió.

«Mourinho aporta al espectáculo»

Por último, se pronunció sobre las palabras de Jose Mourinho en rueda de prensa después de que el Real Madrid perdiera ante el Betis: «¿Quieres que diga la verdad? Yo no veía la hora de que dijera alguna así porque a mí me divierte. A mí, como aficionado, quiero decir. Ojalá que el Atlético gane la liga, pero si hay un Clásico yo lo voy a ver también por verle a él. Aporta al espectáculo».