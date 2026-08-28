Morata en su presentación con el Leganés: «Se de primera mano lo exigente que es la Segunda División»

El delantero español Álvaro Morata regresa al fútbol español en un fichaje sorpresa por el C.D. Leganés. El conjunto pepinero firma un delantero con una carrera de élite y campeón de Europa, tanto a nivel de clubes como con la selección española. Una aventura en la que llega con la máxima de que «no todo en la vida se basa en ganar trofeos», y de la que espera «poder disfrutar junto a la afición de un gran año».

Un fichaje que resulta muy llamativo por los antecedentes de tanteo con el club de Leganés. Allá por el año 2020, el conjunto pepinero, en una publicación en Twitter, bromeaba con su posible fichaje. Al ser preguntado por esta cuestión, el jugador ha bromeado sobre la cuestión, preguntándole al periodista: «A Getafe dije que iría a retirarme, ¿ya me quieres retirar?».

Una etapa en la que busca «encontrarse como futbolista»

Tras su paso por el Como italiano, el jugador madrileño asegura venir de «años complicados», en los que ha tenido que «pelear» contra sí mismo. Ha aclarado que llega con la ilusión «de un jugador debutante». Otro de los aspectos que han generado dudas es su estado físico y anímico, afirmando que él está «preparado para todo lo que se necesite».

Una liga que le supone «generar un nuevo reto» en su carrera. Afirma que es consciente de a dónde llega: «Sé de primera mano lo exigente que es la Segunda División… en ella me he consagrado como futbolista y sé perfectamente de la exigencia que voy a tener».

La vida da muchas vueltas… Nosotros por si acaso la vamos preparando 😜 #MorataSelección 👏 https://t.co/WrJcFpq4Db pic.twitter.com/g3TTVtLEQG — C.D. Leganés (@CDLeganes) November 10, 2020

Un fichaje basado en el silencio

Al ser preguntado por la intrahistoria del fichaje de una estrella mundial como lo es Álvaro Morata, el director deportivo del C.D. Leganés, Andrés Pardo, ha afirmado que este ha sido un fichaje en el que llevan trabajando «mucho tiempo en silencio». Inclusive asegura que «nadie en el club conocía de esta operación», ya que la han querido «llevar en silencio».

«Ahora estos últimos días que ha saltado la noticia tuve que explicar a todo el club que ese fichaje era realidad», explica el director deportivo. Un fichaje que asegura no le ha «exigido un esfuerzo extra», dado que «Álvaro ha puesto todo de su parte para que esto saliese adelante».

Un fichaje que ha sido el ‘pepinazo’ del verano

Una incorporación que él ha calificado como el ‘pepinazo’ del verano. Llega con las expectativas muy altas de ser un jugador que genere un impacto inmediato y de un salto de calidad al club. El jugador, por su parte, ha querido rebajar el souffle y promete dar «el máximo» para que el proyecto funcione lo mejor posible.

Un fichaje que promete ilusión para la afición del Leganés, que sueña con que este fichaje «venga acompañado de gloria y un ascenso bajo el brazo». Una operación que eleva la calidad del ataque pepinero, que ha comenzado la temporada con 4 puntos de 6 posibles contra el Girona y el Oviedo fuera de casa.