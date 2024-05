Mónaco acogerá la salida de La Vuelta 2026 por primera vez en su historia

La Vuelta a España de 2026 saldrá desde el Principado de Mónaco por primera vez en su historia. La etapa inaugural se desarrollará de forma íntegra en las calles del territorio monegasco, según ha confirmado este jueves Unipublic, encargada de organizar la prestigiosa carrera, que saldrá desde el extranjero por sexta vez en su historia. Desde allí tendrá lugar también la salida de la segunda etapa.

«Mónaco acogerá la salida oficial de La Vuelta 26. Así se ha hecho oficial en un acto celebrado en Yacht Club de Mónaco con un acuerdo firmado por S.E. D.Pierre Dartout, Ministro de Estado del Principado, Yann Le Moenner, C.E.O. de Amaury Sport Organisation, y Javier Guillén, director general de La Vuelta, con la presencia de S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco», anunció Unipublic.

La edición número 81 de la ronda española, una de las tres grandes del panorama ciclista internacional junto al Tour de Francia y el Giro de Italia, volverá a vivir una nueva salida oficial en territorio internacional tras haber partido ya desde Portugal, Países Bajos y Francia. De esta forma, La Vuelta vivirá una nueva salida oficial en territorio extranjero tras las ya celebradas en Lisboa (1997), Assen (2009), Nîmes (2017) y Utrecht (2022), y las que acogerán Lisboa, Oeiras y Cascais este 2024. De momento, se desconoce desde dónde saldrá La Vuelta 2025.

