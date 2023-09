Jumbo se da un homenaje en Guadarrama y Kuss es virtual ganador de la Vuelta a España

Sepp Kuss se proclamará este domingo en Madrid ganador de la Vuelta a España 2023. El Jumbo firmó la tregua en la penúltima etapa con final en Guadarrama y el ciclista americano se coronará en la ronda española en la última etapa. Wout Poels se impusó a Evenepoel y a Pelayo Sánchez en la vigésima etapa.

La etapa 20 de la Vuelta a España con final en la sierra de Guadarrama era el último examen para Sepp Kuss antes de coronarse en Madrid y finalmente no hubo guerra entre los Jumbo. Vingegaard afrontaba la penúltima etapa 15 segundos por detrás de su compañero de equipo y el último ganador del Tour de Francia no promovió la guerra en los últimos puertos de una edición de la ronda española en la que se ha vuelto a demostrar que Jumbo no tiene rival a día de hoy en el mundo del ciclismo.

Kuss se subirá el domingo en Madrid, salvo gran sorpresa, a lo más alto del podio, donde debería esta acompañado por sus compañeros del Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic. El equipo neerlandés completará un triplete histórico de victorias en Giro, Tour y Vuelta en el mismo año.

Los tres Jumbo llegaron abrazados a la meta diez minutos después de que Poels se impusiera por delante de Remco Evenepoel y del joven español Pelayo Sánchez, que finalizó tercero. El veterano corredor neerlandés alzó los brazos con un tiempo de 4h.59.29, a una media de 41,6 km/hora, el mismo que Remco y que el asturiano de 23 años Pelayo Sánchez (Burgos BH), capaz de entrar en la fuga, aguantar con los mejores y lograr un meritorio tercer puesto.

Los favoritos, sin ataques, en modo cero agresión, se presentaron en meta a 10.21 minutos con Juan Ayuso al frente. En la recta, abrazados, los tres primeros de la general, el trío mágico del Jumbo: Sepp Kuss, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic. No pudieron acceder al podio los españoles. Conformismo ante el dominio del cuadro neerlandés. Ayuso terminará cuarto a 3.44 minutos, Mikel Landa quinto a 4.03 y Enric Mas sexto a 4.14.

Kuss, ganador salvo sorpresón

La clásica de Madrid era la más larga de la presente edición, plagada de puertos, 10 cotas y un total de 4.361 metros de desnivel total. Alicientes de sobra para soñar con las sorpresas de última hora, pero las circunstancias de carrera dejaron una jornada previsible de principio a fin. Lucha por la etapa y podio cerrado con llave. Manzanares el Real, puerta de entrada a La Pedriza y zona ciclista con puerta de entrada, lanzó la última prueba competitiva de la Vuelta 2023. Remco Evenepoel comentaba en la salida que la etapa era «más dura que la Lieja-Bastoña», que el belga ha ganado dos veces.

El campeón del mundo de crono y exarcoíris en ruta, se echó un día más al monte en una fuga de 31 hombres, donde se metieron Soler, García Cortina, Kamna, Bardet, Poels.. una revuelta de nivel que hizo camino con el beneplácito del plantel de favoritos. Cómodo el Jumbo con Kuss a buen recaudo, conforme el UAE con Soler por delante y el Bahrain atento por aquello de pescar el cuarto puesto para Landa.