Moise Kean, opción para sustituir a Correa en el Atlético

Moise Kean es la opción que maneja el Atlético para sustituir a Ángel Correa, que apunta al fútbol árabe. El delantero italo-marfileño, que está a punto de cumplir 24 años, ha sido ofrecido por la Juventus a diferentes clubes, entre ellos el Sevilla, además de los rojiblancos. Suma 472 minutos esta temporada, en la que no ha marcado ni un solo gol ni ha repartido tampoco ninguna asistencia. No es la primera vez que el nombre de Moise Kean se asocia al Atlético de Madrid, pero en esta ocasión parece que va mucho más en serio.

La de Kean, por supuesto, es la alternativa low cost sobre la que trabaja la dirección deportiva, muy limitada por las restricciones salariales a las que se enfrenta el Atlético. El delantero de la Juve tiene una ficha de tres millones netos, ahora mismo muy por encima de las posibilidades rojiblancas, pero parece que los italianos se harían cargo de la mitad de su salario. En esas condiciones sí podría encajar en una plantilla en la que el coste, desgraciadamente, parece prevalecer sobre la calidad.

Aunque es muy joven y tiene tiempo de reflotar su carrera, los números de Moise Kean no invitan precisamente al optimismo. Su última participación se remonta al ocho de diciembre, cuando jugó ocho minutos ante el Nápoles. No es titular desde el once de noviembre ante el Cagliari y su último gol se lo marcó al Real Madrid en agosto…en un amistoso. Cuajó una buena temporada en Paris, con el PSG, pero ha caído en picado. Además, actualmente se encuentra en proceso de recuperación de una lesión en la espinilla que le mantiene de baja.

El Atlético de Madrid tiene varias operaciones pendientes en este mercado de fichajes en el que todavía no ha efectuado ningún movimiento. Correa apunta al fútbol árabe y a Soyuncu lo quieren en Turquía y Portugal, pero sobre todo el equipo reclama a gritos un centrocampista de contención. A dos semanas de que se eche el telón lo que está claro es que el club no va a efectuar ninguna contratación importante, aunque desde luego está obligado a incorporar por lo menos a un delantero si se marcha Correa, ya que Simeone se quedaría tan sólo con Griezmann, Morata y Memphis, y conociendo el historial de problemas musculares del holandés sería casi un suicidio para afrontar toda la segunda vuelta y, por lo menos, una eliminatoria de Champions. No pinta bien el panorama, desde luego, pero el Atlético es una caja de sorpresas y quién sabe si Moise Kean sufre aquí una transformación.