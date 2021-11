La lluvia cesó y las Ducati se pusieron al frente. Jack Miller ha liderado un FP2 muy igualado con el top 3 en apenas 0,62 segundos, y termina la primera jornada como el más rápido del día. El piloto australiano, que venía de ser segundo en los primeros libres, firmó el mejor tiempo de la segunda sesión (1’30.927) con su compañero Pecco Bagnaia tercero. Sólo Pol Espargaró pudo colarse entre las dos Ducati por apenas 56 milésimas.

Sin Marc Márquez, ausente en el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP por un episodio de diplopía, Polyccio dio un paso al frente en el FP2 para poner a la Honda en los puestos de cabeza. Se quedó muy cerca de batir el registro de Miller pero el australiano mantuvo el primer puesto por apenas 12 milésimas. El dominador del libre 1, el valenciano Iker Lecuona, terminó decimosexto.

⏱️ @jackmilleraus leads the way with 0.068s covering the top three!@FabioQ20 is the surprise name outside the top ten! 😱#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/jsUzUStAOx

