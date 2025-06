Miguel Molina, tercer español en ganar Le Mans: «Decidí no seguir el camino de la F1 y no me equivoqué»

Se acerca una de las fechas más esperadas por los apasionados del deporte de motor. Las 24 horas de Le Mans vuelven a poner a prueba a una lista de pilotos y marcas que verán cumplido su sueño corriendo en el icónico e interminable circuito de La Sarthe. Un territorio que sólo conquistaron tres pilotos españoles en la historia. El último en lograrlo fue Miguel Molina (Lloret del Mar, 1989), que en 2024 escribió su nombre junto al de Marc Gené (2009) y el de Fernando Alonso (2018 y 2019) con su impresionante victoria a bordo del hypercar de Ferrari.

El catalán relata a OKDIARIO que nunca tuvo grandes «ídolos» en su infancia, aunque sí se fijó en pilotos de gran carisma como Kimi Räikkönen o el propio Alonso. Molina no esconde que como cualquier joven que quiere dedicarse a este mundo se ilusionó con llegar algún día a la Fórmula 1, pero rápido se dio cuenta de que su vía para ser «profesional» estaba en otro lugar: el Mundial de Resistencia (WEC).

PREGUNTA: ¿Cómo se siente a un día del desfile y a pocas horas de la carrera?

R: Con muchas ganas porque siempre es especial y bonito llegar aquí a Le Mans. Sobre todo porque es una carrera diferente a todas las demás. Son muchos días los que dormimos aquí en el circuito. Es algo diferente, dormimos en el motorhome, salimos poco del circuito y te da para vivir toda la atmósfera que engloba a esta carrera. Con ganas de empezar y vivir esta experiencia después de como fue el año pasado.

P: Llegáis como un tiro. Segundos en el Mundial de Resistencia con 57 puntos, a 18 del otro coche. Con cinco pruebas todavía por delante, ¿está ante su año con Ferrari?

R: Es una temporada en la que están yendo bien las cosas. Estamos en un buen momento y este año el objetivo es intentar ir a por el campeonato. Hemos empezado muy bien, hemos hecho un trabajo este invierno optimizando al máximo nuestro coche y eso se ha visto. Estamos en una situación privilegiada para luchar por el campeonato. Llegamos a Le Mans en el mejor momento posible.

P: ¿Llega usted individualmente mejor que el año pasado?

R: Estamos en el mejor momento. Tenemos la experiencia de estos dos últimos años aquí en Le Mans y aparte la experiencia de otros años en el campeonato. Es complicada a la hora de no cometer errores que te pueden costar la carrera. Estamos en un buen momento.

P: El año pasado le vimos llorando en el box de Ferrari. Para un piloto como usted que su objetivo era ganar Le Mans debe ser lo máximo. Imagino que el único plus por añadir sería cruzar usted la meta con el coche en primer lugar.

R: Quien conduzca el coche es lo de menos. Simplemente, el hecho de estar en esta carrera, vivir lo que vivimos porque realmente llevas muchos años luchando por ello. Conseguirlo lleva mucho sacrificio detrás, muchas horas de trabajo, muchos viajes fuera de casa… Toda esa emoción se ve en esos momentos que viví el año pasado.

P: Su nombre está escrito en la historia del automovilismo español. Además, junto al de dos grandes como Marc Gené y Fernando Alonso. Debe ser difícil de creer.

R: Ser el tercer español en ganar las 24 horas de Le Mans refleja que es muy difícil de conseguir y le da mucha más importancia. Hacerlo con un Ferrari lo hace aún más increíble. Ahora ya es historia, es algo que quedará para siempre y la verdad es que estoy muy orgulloso y contento.

P: Lo consiguió a una edad muy similar a cuando lo hizo Fernando durante su retiro de la Fórmula 1. Ambos han desmontado el mito de la edad, que al final no deja de ser un número.

R: Sí. En este caso tampoco me veo muy mayor. No soy de los más mayores del campeonato tampoco. Es una carrera que la experiencia es muy importante, saber gestionarla es complicado, hay muchas cosas que pueden suceder y la experiencia te ayuda a saberlas gestionar.

P: Hace dos semanas le pudimos ver por el paddock de Montmeló. ¿Le genera algo de inspiración lo que sigue haciendo Alonso con 43 años?

R: Todos conocemos a Fernando. Es un gran piloto y estar tantos años al mismo nivel es un ejemplo.

P: ¿Quién era su ídolo de pequeño?

R: Nunca he tenido a alguien idolatrado. He de decir que nunca he tenido a un piloto idolatrado en este sentido, pero he tenido muchos referentes, muchos pilotos que me han gustado por su forma de actuar, de vivir, de correr. Podría decirte algunos: Räikkönen, el propio Fernando Alonso… como ídolos no he tenido a ninguno.

P: Si acabas ganando el Mundial de Resistencia, sea este año o el que viene, ¿se plantearía moverse a otra modalidad o el WEC es su sitio?

R: De momento tengo un buen objetivo y en un futuro… Es el campeonato donde todo el mundo quiere estar, hay muchas marcas involucradas, muchos pilotos con un nivel altísimo. Estoy en el mejor sitio donde puedo estar. En el caso de que sucediera ya se vería, pero ahora mismo el WEC a nivel de marcas y pilotos es uno de los mejores que existe actualmente.

P: ¿De pequeño o joven nunca se ilusionó con poder llegar a la F1?

R: En su momento sí, como a todo piloto el objetivo era llegar a la F1, pero llegó un momento en el que yo quería ser profesional del automovilismo, me vino una oportunidad muy buena y ahí decidí no seguir el camino de la F1. Con el paso de los años se ha demostrado que fue la decisión correcta.

P: ¿Y los rallyes?

R: La verdad es que no.

P: Aparte de las carreras en el WEC, colaboró con TV3 en el Gran Premio de España de F1. ¿Le atrae el mundo del periodismo o de la televisión de cara a un futuro lejano?

R: Me lo pasé muy bien. Disfruté muchísimo porque ves desde otra perspectiva lo que son las carreras. Fue una muy buena experiencia.

P: En el último año, se ha demostrado con hitos como su victoria en Le Mans o la de Álex Palou en las 500 millas de Indianápolis que Cataluña es una cuna de grandes pilotos. ¿Está infravalorado el automovilismo catalán?

R: Infravalorado yo creo que no, pero sí es cierto que se ha demostrado que el programa de jóvenes pilotos del circuito de Cataluña en su momento fue muy importante. Hemos salido muchos pilotos. Te diría, si no recuerdo mal, que muchos de ellos somos pilotos profesionales. Eso demuestra que todo el esfuerzo que se hizo por parte de la Generalitat, del circuito de Cataluña, de la Federación y del RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) ha dado sus frutos. Ha sido uno de los programas de pilotos con más éxito que existe y tener a dos de ellos ganando dos de las carreras más importantes del mundo es para estar muy orgullosos.

P: Pepe Martí y Mari Boya también van en esa curva ascendente.

R: Les conozco desde hace tiempo. Son muy buenos pilotos y espero que les vaya súper bien. Siguen saliendo pilotos catalanes de ahí de la cantera y muy contento porque en su momento se hicieron grandes esfuerzos.

P: ¿Qué mensaje de optimismo le manda a todos esos españoles que van a seguirle desde la pantalla con ganas de otra victoria suya en Le Mans?

R: Darles gracias por el apoyo. Daremos el máximo, llegamos en un gran momento y lucharemos sin ninguna duda por estar ahí arriba e intentar conseguir muy buen resultado. La carrera será muy igualada, bonita y eso ayudará a que la gente disfrute desde casa.

P: Para aquellos que van allí, ¿le ilusiona ver representación española con las banderas y gente que está apoyándole in situ en el circuito?

R: Eso siempre ayuda y se ve. El año pasado también fue así. Todos los que vengan, en el desfile de pilotos se ven muchas banderas de gente que viene a ver la carrera. A disfrutarla y con muchas ganas de intentar saludar a todo el mundo.