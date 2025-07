El método Alcaraz ya tiene imitadores: su próximo rival también preparó Wimbledon en Ibiza

Un viaje a Cancún y otro a Ibiza para resetear y volver a ganar. Esa ha sido la hoja de ruta de Carlos Alcaraz para pasar de la eliminación y frustración tras caer en Miami, a la victoria y alegría después de cerrar en Queen’s una secuencia ganadora con paradas en Montecarlo, Roma, Roland Garros y Londres. Dos Masters 1.000, un Grand Slam y un ATP 500.

Los tres primeros títulos obtenidos tras cruzar el Atlántico a Cancún con su familia y el último después de estar con sus amigos de fiesta en Ibiza. Pleno de finales en sus últimos cinco torneos disputados que mitigan las feroces críticas sufridas durante el primer trimestre del curso tenístico. Las espantó, si había algo que espantar, con una remontada memorable en Roland Garros sobre Sinner.

Histórica tras levantar tres bolas de partido y remontar el 2-1 del que gozaba el italiano. Fue firmar la hazaña y abandonar París a la carrera. Al día siguiente, sin realizar ni siquiera el tradicional posado con el trofeo en París, cogió un vuelo y aterrizó en Ibiza, donde pasó cuatro días sin el freno de mano echado. El murciano gana a su manera, esa tan criticada cuando publicó su documental.

Se mostró transparente y enterró el arquetipo de tenista clásico basado en el éxito a través del sacrificio con sangre. La filosofía de Carlitos pasa por ganar disfrutando. Su método ha sido fuertemente criticado, pero también ha ganado adeptos. Algunos, como Djokovic, salieron al paso de las críticas y respetaron su postura. Otros, como Cameron Norrie, precisamente su rival de este martes en cuartos de Wimbledon, han optado por copiar su hoja de ruta.

El británico, que ya ha dejado atrás la espiral de lesiones que le obligó a perderse los Juegos Olímpicos, florece sobre la hierba el All England Club. Viene de apuntar un titánico partido contra Jarry y está a las puertas de igualar su mejor resultado en Wimbledon, las semifinales de 2022. Goza Norrie de una mejor salud deportiva cuya medicina fue la misma que Alcaraz. Una vez finalizada su aventura en Roland Garros hace un mes, decidió viajar a Ibiza para despejar su mente y preparar Wimbledon liberado.

«Le dije a mi equipo: ‘veamos si el método Alcaraz puede funcionar’ porque fue a Ibiza y ganó Wimbledon. Siempre había querido ir allí, así que fui con mi mejor amigo un par de días. Fue muy divertido. Fui a Pacha una noche y el resto del tiempo simplemente nos relajamos y jugamos al golf. Me sentí bien allí. Muy relajado. Es importante disfrutar fuera de la cancha a tu manera. Cuando llegas a la cancha con energías renovadas te sientes listo para volver a competir. Alcaraz es el ejemplo perfecto», ha argumentado el tenista británico.

Alcaraz tiró de humor cuando fue preguntado por ello. «Muchos tenistas me han hablado de Ibiza. Así que voy a pedirle a Ibiza que me pague un poco por eso», bromeó. Al inglés no le ha venido mal, pues es la segunda vez en toda su carrera que alcanza los cuartos de final en Wimbledon. Y que decir de cómo le ha sentado a Carlitos. Basta con echar un vistazo a sus registros. Acumula 22 victorias consecutivas, su récord de siempre, y oposita a revalidar su corona en Londres por tercer año consecutivo. Casi nada.