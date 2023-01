Memphis pone rumbo al Atlético: fichaje inminente

El fichaje de Memphis Depay por el Atlético está muy cerca. El futbolista neerlandés no se ha presentado este miércoles en el entrenamiento previo al partido de Copa del Rey contra el Ceuta ante la sorpresa del club. El delantero estaba citado junto a sus compañeros pero no apareció. En un principio parecía que el club no sabía nada, aunque Xavi Hernández le defendió en rueda de prensa.

El técnico aseguró que era un gran profesional y que después hablaría con él para resolver su situación. Lo cierto es que el futuro de Depay parece estar cada día más lejos del Barcelona. El Atlético está muy interesado en hacerse con sus servicios en este mercado de invierno y, en vistas de que el club azulgrana no estaba dispuesto a dejarle salir gratis, el jugador ha decidido no presentarse al entrenamiento para forzar su salida.

La entidad catalana está muy mosqueada con el delantero por lo que ha sucedido y todo apunta a que recibirá una sanción económica. No obstante, parece que su ausencia en el entrenamiento se debe a que su fichaje por el Atlético está muy cerca de producirse según apuntan desde los medios afines al Barcelona. El club azulgrana pedía cerca de siete millones para dejarle marchar o un intercambio Carrasco-Depay.

Desde el Atlético de Madrid no estaban dispuestos a aceptar tales exigencias ya que el contrato del neerlandés con el Barça termina el próximo 30 de junio. Finalmente, como apuntan desde Mundo Deportivo, el traspaso se cerraría por una cantidad rondaría los 4 millones de euros. El periplo de Memphis en la entidad azulgrana estaría llegando a su fin tras una temporada y media en la que no ha rendido al nivel que se esperaba cuando le ficharon. La suerte para la entidad que preside Joan Laporta es que llegó gratis en 2021 y eso les permitirá obtener algo de beneficio por su venta al conjunto rojiblanco.