Xavi: «No quería faltar el respeto al Ceuta»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido que mide este jueves al Barcelona contra el Ceuta en los octavos de final de la Copa del Rey. El entrenador explicó sus palabras tras el sorteo y confirmó que Araújo tendrá que descansar.

El Ceuta

«Nos va bien la experiencia del Intercity para no fallar. Lo más importante es pasar la eliminatoria. Llegamos en el mejor momento de la temporada pero no podemos despistarnos ni desviarnos del objetivo, que es ganar títulos. Tenemos que demostrar en el campo la superioridad de categoría que tenemos».

Salida de Memphis

«De Memphis no tengo noticias. Sigue siendo nuestro jugador, estoy encantado con él, es profesional, extraordinario… De momento es jugador nuestro. Veremos lo que pasa en las siguientes horas o días pero de momento cuento con él para todo. Hoy hablaré con Memphis. Es una decisión personal. No debe ser una situación fácil, no está participando, no es fácil, le entiendo».

Prueba de fuego

«Es una prueba de fuego para ver si podemos dar continuidad al buen momento en el que estamos. El partido y el título del otro día nos dio moral, confianza, pero tenemos que darle continuidad».

Malestar en Ceuta

«Ya lo vi, me sabe mal. La Copa es a partido único y se te puede complicar siempre. Ni mucho menos quería faltar al respeto, yo también he jugado en estas categorías, le tengo un respeto tremendo al Ceuta, al entrenador y a su afición. Lo dije por el tema de la categoría».

Descansa Araújo

«El único que seguramente tendrá que descansar es Ronald, que acabó con molestias. No es nada grave, pero como venía de lesión le daremos descanso. Por el resto, todos hacia Ceuta, excepto uno o dos jugadores más fatigados».

Eric García

«Siempre es útil y lo ha sido. Ha hecho grandes partidos con nosotros. Para mí es una garantía, tengo mucha confianza en él. Hay competencia en esa posición pero todos será importante, irá jugando, seguro».

Gavi

«Lo veo aquí cien por cien. Está contento, feliz, nosotros también con él. No contemplo nada que no sea que se quede».

¿Más presión?

«Esto es el Barça, no escondo nada. Yo quiero ganar, jugar bien, que el equipo disfrute jugando. El otro día se vio esto. No me siento liberado, siento presión para la Copa, la Liga, la Europa League… Si seguimos sin ganar títulos a final de temporada me vais a matar igual. Esto es el Barça, es así y cuando vino ya lo sabía. Hay momentos que se pasa muy mal porque te lo recuerda todo el mundo. Es un negocio familiar, estás en casa y se sufre más. Pero también disfrutas».

Confianza

«Hemos dejado una moral y confianza dentro del club importante, también para los jugadores. Algunos no habían ganado ningún título con el club y esto es importantísimo. A seguir trabajando, con la máxima humildad y que la euforia sea de puertas hacia afuera. Ojalá no se quede aquí. Pero significa tranquilidad y confianza para seguir trabajando».

Raphinha y el Arsenal

«Yo estoy muy contento con los jugadores, no quiero que se marche nadie. Otra cosa es si un jugador quiere salir, entonces se habla con él y tratamos de entender su situación. Es normal que los que juegan menos quieran jugar más».

Moral

«No es lo mismo ir a jugar criticadísimo después de perder o elogiado después de ganar un título. Estamos en el Barça y aquí hay 16 o 17 jugadores que son criticados todo el año, no pasa en otros clubes. Nosotros intentamos que se sientan con confianza. Tenemos que dar continuidad a esto y que el jugador se sienta más liberado, sin tanta presión».

Cambio de sistema

«Tenemos varias opciones y es importante para sorprender al contrario. El día del Madrid priorizamos tener el balón, ellos sufren sin balón. Por eso priorizamos poner un centrocampista más. Al final la idea de juego es la misma, más allá del sistema, es la intención con el modelo de juego».

Bellerín

«Participará. Hay partidos cada tres días y será importante. Quizás ha jugado menos de lo que esperamos. Ha pasado con otros, siempre me preguntáis por el que juega, por el que no, por el que sí y lo hace mal… Siempre habrá alguien que se queda fuera. Pero jugará».

Christensen

«Ha dado un paso al frente, está a gusto, cómodo, agresivo, rápido, aunque no lo parezca, le fichamos porque creíamos que podía marcar diferencias y lo está haciendo».

Lewandowski

«Sufrió un golpe en la espalda y veremos como está, pero la idea es que venga, para el fin de semana está sancionado y cuento con él».

Futuro de la plantilla

«No pensamos en el futuro. Estoy muy contento con la plantilla. Si nadie pide marchar, yo no quiero tocar nada».