Medvedev avisa del estado de forma de Nadal: «Está mucho mejor que en Roma y Madrid»

Rafael Nadal encara con profesionalidad un debut en Roland Garros 2024 que no era, ni mucho menos, el esperado. La suerte abandonó al 14 veces campeón en París, que quedó encuadrado con Alexander Zverev en un durísimo partido de primera ronda, que le obligó a cambiar sus planes de entrenamiento. De ejercitarse con el alemán este viernes, como tenía previsto, a hacerlo con Mariano Navone, quien como Daniil Medvedev en la jornada anterior, comprobó que Nadal va muy en serio. El ruso, precisamente, comentó lo vivido en la sesión del jueves en la Philippe Chatrier.

Número 5 del ranking ATP, Daniil Medvedev se entrenó con Nadal el jueves durante una hora y media y atestiguó después ante los medios de comunicación. «Es un gran evento jugar contra Rafa en Roland Garros, pero es un cuadro duro, es la realidad. Diría que realmente si te enfrentas a él en tercera o cuarta ronda ahora que no tiene ranking, parece normal que sea algo que pueda suceder. La primera ronda sería dura contra alguien que ha ganado 14 títulos aquí, pero podría ser una combinación interesante», comentaba el tenista ruso sobre el partido ante Zverev.

Encuadrado en un duelo potencial con Nadal en cuartos de final, Medvedev avisa sobre el potencial del español de cara a este Roland Garros, después de que Rafa le superara por 6-3 en el set de entrenamiento que jugaron ambos. «Entrené con Rafa ayer y jugó bastante bien, mucho mejor que lo que vi en Roma y Madrid. Pero entrenar y jugar un partido es diferente. Voy a estar ahí viendo el partido y no me da vergüenza decir que estoy feliz de no ser yo el que juegue con él en primera ronda», advirtió.

«Sinceramente jugó bien. No jugamos cinco sets, pero jugó bien, mejor que en Roma o Madrid. No me sentí que yo estuve mal. Jugamos un set y algo más y me ganó. Será interesante para mi ver cómo juega contra Zverev porque Rafa siempre será Rafa. Ha ganado aquí 14 veces y hasta que juegue aquí e incluso quizá aunque no sea el favorito, perfectamente puede ganar», acababa diciendo Medvedev, que ve a Nadal, si supera el durísimo duelo de primera ronda con Alexander Zverev, como candidato a llegar lejos en Roland Garros.

Medvedev, en el banco de pruebas de Nadal

El objetivo de Rafa Nadal en la semana previa a Roland Garros 2024 es ponerse a punto para poder jugar partidos a cinco sets y ese es el motivo por el cual lleva desde el lunes en París y desde el martes entrenándose en doble sesión, matutina con un tenista de alto nivel (Navone, Wawrinka, el propio Medvedev) y por la tarde con su equipo. Daniil es uno más en el banco de pruebas de Nadal, quien continuará con su actividad en busca de dejarlo todo en París y tratar de competir al máximo con Alexander Zverev, vigente campeón de Roma, para demostrar que la suerte no lo es todo y que su categoría en el torneo es superior a la mayor de las adversidades que se ha encontrado nunca en primera ronda.