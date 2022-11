Mbappé se sincera: «No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono»

El culebrón Mbappé aún sigue vivo. Pasan los meses y siguen saliendo más detalles sobre la operación que le llevó a quedarse en el PSG. Este jueves se ha publicado un nuevo capítulo que habla de una llamada muy especial que recibió el jugador pidiéndole que se quedara en París, la del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Es sabido que el mandatario galo telefoneó al delantero para pedirle que no se marchara al Real Madrid, pero ahora el futbolista ha desvelado el contenido de aquella conversación.

«Hubo varias llamadas entre ambos. Hubo conversaciones en diciembre, enero, febrero, marzo… Macron me llamó para decirme: Sé que quieres irte. Lo que quiero decirte es que eres muy importante en Francia. No quiero que te vayas. Tienes la posibilidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere. Le dije que lo apreciaba, pero que era una cosa absolutamente loca. El presidente te llama y te dice que sigas», reconoció el jugador parisino.

Mbappé recibió muchas presiones para no salir de París, y al final cedió ante ellas y se quedó en el conjunto de la capital francesa con la intención de hacer historia allí: «En París, la página está completamente en blanco. ¡Es una magnífica oportunidad de rellenarla! Hay que pensar de forma diferente. Por supuesto, era más fácil irse al Real Madrid. Pero tengo esa ambición personal. Soy francés. Soy un hijo de París y ganar en París es algo muy especial, verdaderamente especial. Y es el poder escribir tu nombre en la historia de tu país para toda la vida».

El delantero se mostró muy claro en su entrevista con Sports Illustrated, donde desveló que se le pasó por la cabeza no volver a vestir la camiseta de la selección francesa. Tras el penalti fallado contra Suiza en la pasada Eurocopa, Mbappé recibió muchos insultos por parte de los seguidores de les bleus. Le llamaron mono. Y eso hizo que el 7 del PSG pensara en dejar la selección, pero finalmente, tras hablar con su entorno, cambió de opinión y defenderá la elástica de Francia en el Mundial de Qatar.

«No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono. Pensé en no jugar más con la selección. Luego me tomé un tiempo de reflexión con toda la gente que juega conmigo y me animé a seguir. Creo que no es un buen mensaje darse por vencido cuando las cosas no salen como esperas. Creo que soy un ejemplo para muchas personas y no podía lanzar ese mensaje. No me marche de la selección porque es un mensaje a la generación más joven para decir: Somos más fuertes que eso»,confesó.