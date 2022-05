Mbappé reconoce que Macron le presionó y que le dio «buenos consejos»

Kylian Mbappé dio la cara en una rueda de prensa junto a Al-Khelaifi después de su traición al Real Madrid y minutos después la estrella gala hizo un aparte con varios medios de comunicación en los que reconoció las presiones de Emmanuel Macron para que renovara su contrato con el PSG.

«Hablamos, fue un buen consejo. ¿Si fue relevante? Le tengo mucho respecto, pero no tomo mi decisión porque me dice que me quede. Pero era un parámetro entre otros muchos», afirmó Mbappé en una entrevista concedida a BFM TV en la también confirmó que llamó al presidente antes de anunciar su decisión.

Kylian Mbappé "a prévenu Emmanuel Macron" de son choix de rester au PSG, qui lui a répondu que "c'était une très bonne nouvelle pour le pays" pic.twitter.com/LbvvoZm5em — BFMTV (@BFMTV) May 23, 2022

La historia ya es sabida, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hecho toda la fuerza necesaria para que Mbappé acabara renovando por el PSG. Durante el periodo de reflexión del futbolista intentó persuadir al jugador con el argumento de que es un ejemplo para los chicos franceses y finalmente el jugador recién renovado con el PSG ha acabado accediendo.

«La realidad es que soy francés y he tomado la decisión de seguir en mi país». Estas fueron las palabras de Mbappé en la rueda de prensa junto a Al-Khelaifi. Visto lo visto, las presiones políticas y las palabras del presidente han calado en un futbolista que ahora tendrá que cumplir contrato con el PSG hasta el próximo año 2025.