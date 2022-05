Las 10 mejores frases de Mbappé: Florentino, futuro y traición

Kylian Mbappé atendió a los medios de comunicación tras su renovación con el Paris Saint Germain. El delantero fue muy contundente en sus explicaciones dejando claro que se trataba de «una decisión personal» y quiso hacer un descargo de culpa con el Real Madrid, del que dijo que «lo había hecho todo bien».

Perdón al Madrid

«Siempre he soñado con vestir la camiseta del Real Madrid, la llegué a vestir con 14 años. Le agradezco a la afición su cariño, pero espero que comprendan la decisión mía de querer seguir en mi país».

La decisión

«Tomé mi decisión la semana pasada. No se lo dije a mis compañeros porque quería darle una sorpresa».

El Real Madrid

«Lo hicieron todo bien conmigo y les tengo mucho respeto. Florentino Pérez se porto muy bien».

El futuro

«No se puede mirar a largo plazo, eso es algo que he aprendido del fútbol. Ahora sé que estaré aquí durante los próximos tres años, luego ya veremos».

El rechazo

«El Real Madrid no es un club que necesite convencer a los jugadores».

Irse el año pasado

«Todo el mundo sabía que me quería ir el año pasado. Este año había un contexto diferente. Como francés irme de mi país no era lo adecuado».

Su nuevo rol

«Yo no voy a tomar decisiones deportivas en el Paris Saint Germain ni le voy a quitar el brazalete de capitán a Marquinhos».

Presión

«Se ha hablado mucho, pero yo no he sentido ninguna presión. La he tenido desde que cumplí 14 años. No me ha afectado».

Sentimiento

«El lado sentimental ha pesado mucho. Al final soy francés y estoy jugando en mi ciudad. Quiero que todo el mundo me entienda».

Historia

«Voy a hacer todo lo posibles para que hagamos historia con el Paris Saint Germain».