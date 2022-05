Kylian Mbappé no ha anunciado oficialmente su renuncia al Real Madrid y la decisión de renovar con el PSG, pero sí se habría comunicado con el presidente de la entidad, Florentino Pérez, a través de un mensaje de whatsapp en el que además de comentar su decisión final, agradece al máximo mandatario madridista la oportunidad de jugar en el Madrid.

Minutos después de que se conociera la decisión de Mbappé de aceptar la oferta de la que informó en exclusiva OKDIARIO, con un nuevo contrato con el PSG por tres temporadas más dos opcionales, el futbolista le escribía un mensaje a Florentino Pérez para informar en primera persona al Real Madrid.

«Le comunico que he decidido quedarme en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Real Madrid, el club del que he sido fan desde pequeñito», comenzaba Mbappé en un mensaje en el que le confirma a Florentino que no será el líder que el Real Madrid esperaba para la próxima década.

«Espero que sea comprensivo con la decisión. Suerte en la final de la Liga de Campeones», finaliza Mbappé, según lo desvelado por Josep Pedrerol en el directo de El Chiringuito de Jugones.

Mbappé se queda en el PSG después del giro de los acontecimientos que ha tenido lugar en la última semana. La reunión del pasado jueves con la cúpula del conjunto galo, adelantada en exclusiva con OKDIARIO, supuso un paso importante para cambiar la decisión de firmar por el Real Madrid y acercarse a una renovación con el PSG que se dará, como informó este medio, con un contrato de tres temporadas más dos en variables y 180 millones de euros como prima de renovación, además de un salario neto de 50 kilos.