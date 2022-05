Mbappé deja la puerta abierta al Real Madrid: «No sé dónde estaré dentro de tres años…»

Kylian Mbappé dio explicaciones después de su traición al Real Madrid en una rueda de prensa junto a Al-Khelaifi. El futbolista francés dio todos los detalles de su renovación con el PSG y su rechazo al conjunto blanco después de haber llegado a un acuerdo semanas atrás. Por ello quiso mandar un mensaje a la afición madridista e incluso dejó una puerta abierta a un posible fichaje en el futuro. «No sé dónde estaré en tres años», afirmó la estrella de Bondy.

Nasser Al-Khelaifi fue el primero en tomar la palabra en rueda de prensa antes de que comenzaran las preguntas a Mbappé para dejar claro que el sueño del futbolista siempre fue quedarse en el club. «Es muy importante para nosotros, para los chicos, para Francia. Nos quedamos con el mejor jugador del mundo. El sueño de Mbappé y su objetivo siempre ha sido quedarse en el club para ganar. Vamos a continuar nuestra gran historia con Kylian», aseveró con contundencia.

¿Cómo te has sentido?

«La ventaja es que tenía objetivos que cumplir. Ha sido una decisión difícil y me he refugiado en mi fútbol. Yo sabía que tenía que hablar de esto pero quería tomar mi tiempo. Nunca he tenido problemas con la presión».

Real Madrid

«Todo el mundo sabe que quise salir en verano y era la mejor decisión posible en ese momento. Los años cambian. El contexto es diferente ahora. Es un contexto distinto. Conozco lo que puede aportar a mi país, es un país en el que sueño jugar. También hay una parte sentimental, que es mi país. El proyecto ha cambiado. Creo que mi historia no ha terminado aquí, tanto en el plan deportivo como en el individual».

¿Cierra la puerta al Madrid?

«No se lo dije a mis compañeros la semana pasada. Quería guardado en secreto, que fuera una sorpresa para todo el mundo. Tome la decisión antes de llamar a Florentino y decírselo al presidente. Ellos han intentado hacerme sentir bien. Hicieron lo mejor y le tengo mucho respeto a Florentino. He tomado una decisión personal, la mejor para mí. Centrarme en este nuevo proyecto, en esta nueva era. No sé dónde estaré dentro de tres años».

Mensaje a la afición blanca

«Es un mensaje de agradecimiento. Quiero dar las gracias al Real Madrid. He tenido su camiseta desde que tenía 14 años y les digo que espero que entiendan mi decisión. Siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid. La realidad es que soy francés y he tomado la decisión de seguir en mi país. Hemos hablado con el PSG durante meses del proyecto deportivo. El fútbol ha cambiado y no creo que haya revolucionado este deporte».

Messi y Neymar

«Estoy en el PSG, era mi decisión y no tenía que convencerme nadie. Tenemos que tener paciencia con Messi es solo su primer año. Neymar ha estado lesionado pero no hay ninguna duda de su calidad. El capitán es Marquinhos y no quiero».

Capitán del PSG

«Siempre he repetido que fue un error lo que dije hace tres años, las formas y el timing en los trofeos de la UNFP. El timing no era bueno. Ahora, después de tener más madurez en el terreno de juego, creo que me he ganado el respeto de mis compañeros y de mis adversarios. Después, respecto al proyecto, no hay que hablar de responsabilidad para desarrollarse en un proyecto. Ya he sido capitán, fue un día muy importante para el proyecto. Marquinhos, el capitán, merece su brazalete de capitán».

Sólo un jugador

«Soy simplemente un jugador de fútbol y no tengo otras funciones y no me separo de esa función de solo jugador de fútbol».