Mastantuono desvela que pudo fichar por el Madrid mucho antes: «Tuve una charla con ellos…»

Franco Mastantuono ha hablado desde Argentina como jugador madridista y ha revelado su conversación con Xabi Alonso antes de fichar por el Real Madrid. El joven jugador argentino no llegará al club blanco hasta el 14 de agosto, día en el que cumple 18 años.

«Con Xabi hablé, la verdad que se portó muy bien conmigo. La charla que tuve con él me motivó mucho a tomar la decisión. Me habló desde la sinceridad y creo que para mí fue muy importante. Irse de River no es fácil, eso lo sabemos todos, pero se me hizo un poquito más fácil que me llamara de la forma en que me llamó y por eso también creo que tomo la decisión», comenta Franco respecto a cómo tomó esa decisión de fichar por los blancos.

«Yo primero había tenido una charla con el Real Madrid hace creo que un año o un año y medio. No llegó a más, la charla fue muy buena, pero no llegó a nada. Yo luego renové con River y estuve todo el año pasado jugando. La verdad que si me preguntas a principio de este año mi intención era jugar con River, no tenía otra cosa en la cabeza. El Madrid me hizo pensar y me demostró el afecto que me tenían y las ganas de que esté allí. Para mí era un sueño, y obviamente lo veía como un reto muy personal y muy lindo. Ahí fue cuando tomé la decisión, a mitad de año. La verdad que se resolvió en pocos días, pero fue muy lindo», desvela Mastantuono en una entrevista desde Argentina.

«Uno al ser de Argentina, ves al Real Madrid como algo muy lejano. Es como algo que no se puede llegar. Saber que en unos días voy a estar ahí obviamente me mueve, me emociona, pero, como dije, no quiero que esa emoción de jugar en el Real Madrid me saque lo que quiero hacer como jugador de fútbol y lo que quiero ayudar en la temporada que viene. Me quedan muchas cosas pendientes con River. Me hubiese gustado ganar muchos más títulos. Estaba en el club más grande de América y me fui al club más grande del mundo», comenta el joven jugador madridista.

«Quiero ganar muchas cosas con el Real Madrid. Si me preguntas mi objetivo, es ganar muchos títulos: pelear por la Champions, ganar la Liga… esos son los objetivos que tengo en la cabeza. Obviamente, primero adaptarme y poder estar allí. Pero si me pones objetivos, tengo eso. La verdad que no pienso en el Balón de Oro. Y le agradezco a él por eso, pero no es algo que yo tenga en la cabeza», dice Franco a TyC Sports.