El Real Madrid se acerca a la FIFA

El Real Madrid ha estrechado lazos con la FIFA. A pesar de que no pudo proclamarse campeón del Mundial de Clubes tras caer ante el PSG en semifinales, el club blanco ha demostrado señorío hasta el final. Una vez el Chelsea se alzó con el título, Florentino Pérez felicitó tanto al club londinense como a Infantino por la organización del torneo.

Un mensaje sutil que demuestra la buena relación entre ambas partes a diferencia de las guerras que mantienen otros organismos con la institución merengue, como la UEFA de Aleksander Ceferín y LaLiga de Javier Tebas.

Con el primero ha tenido discrepancias intensas a raíz de la propuesta de Florentino con la Superliga para desmantelar el sistema de la Champions, especialmente con el nuevo formato que tanto perjudicó al Real Madrid en la pasada edición. Incluso hasta el propio Ceferín atacó con crueldad al presidente, etiquetándolo de «egocéntrico» y «racista», entre otros muchos descalificativos irrespetuosos hace menos de un año.

Relaciones rotas que se intensificaron a raíz de la gala del Balón de Oro, edición en la que la UEFA participó junto a France Football y a la que no asistió ningún representante del Real Madrid tras arrebatarle el trofeo a Vinicius Júnior.

Enhorabuena al @ChelseaFC y a toda su afición por el merecido título de @FIFACWC. Y nuestras felicitaciones a la @FIFAcom y a su presidente Gianni Infantino por la brillante organización del Mundial de Clubes 2025. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 13, 2025

LaLiga, en guerra constante con el Real Madrid

Javier Tebas ha sido uno de los enemigos particulares más intensos que ha tenido el club blanco en las últimas semanas. Dejando a un lado la permisibilidad con las irregularidades económicas del FC Barcelona, el presidente de LaLiga ha estado tomando decisiones contrarias a las del Real Madrid.

Primero, criticando constantemente el formato del Mundial de Clubes señalando un supuesto fracaso de audiencias mientras sigue peleando por llevar su competición a Estados Unidos. Pero especialmente la gota que ha colmado el vaso ha sido su falta de empatía con el descanso del equipo de Xabi Alonso.

«Al final, lo de la Liga es siempre igual. No he visto a ningún presidente de otra competición hablar así, este señor quiere mucho protagonismo», estalló Courtois contra los ataques de Tebas. Sin embargo, no contento con señalar el torneo, también negó posponer la primera jornada de Liga pese a ser el equipo con menos descanso: «el Real Madrid quería tener 21 días de preparación, va a tener 20. No creo que por un día pierda contra el Osasuna», confesaba en una entrevista para Associated Press.

La plantilla merengue está actualmente de vacaciones a la espera de volver al trabajo y hacer una minipretemporada enfocada en la recuperación física. Gracias a la FIFA, Florentino Pérez ha podido llenar las arcas para abaratar los fichajes que han llegado este verano. Al otro, una UEFA y una Liga enfocadas en una particular guerra hacia el Real Madrid. Las diferencias se notan, y el club de Chamartín lo ha dejado claro.