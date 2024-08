Más sombras que luces en el debut del Atlético en la Liga. Jugadores del año pasado como Oblak, Witsel, Griezmann y, sobre todo, el argentino Rodrigo de Paul, quedaron muy señalados. En cambio, Pablo Barrios, Le Normand y Llorente fueron las mejores noticias de un equipo que parece incapaz de deshacerse de los errores defensivos que tanto le lastraron en la última temporada. De momento arranca el nuevo curso con dos goles en contra, y esa no es una buena noticia.

La lista roja arranca en Oblak, culpable directo del 2-1 del Villarreal y que además dio la sensación de poder haber hecho mucho más en el 1-0 de Danjuma. El esloveno, que no participó en un solo partido en pretemporada, no parece estar bien físicamente y, además, es consciente de que el club estaría encantado si saliera en esta recta final de mercado porque eso supondría un ahorro de 80 millones de euros, ya que tiene firmado contrato por cuatro años a 20 millones por cada uno de ellos.

El belga Axel Witsel tampoco salió bien parado de Villarreal. La forma en la que Danjuma le ganó la carrera al espacio en el 1-0 fue un señal evidente de que aún no está ni mucho menos al nivel del año pasado. Así lo entendió también Simeone, que no dudó en sustituirlo en el descanso por José María Giménez. Si el uruaguayo es capaz de solucionar su problema con las lesiones va a estar con seguridad por delante de él.

En medio campo Antoine Griezmann tampoco fue el de otras tardes. El francés lleva una etapa ya larga en baja forma, desde el problema que sufrió en la Champions ante el Inter, y no ha acabado de recuperarse. También siguió un plan específico de preparación durante la pretemporada, pero está lejos de ser el que era y el equipo le necesita porque sin duda es el mayor de sus talentos.

Queda finalmente el caso de De Paul, con el que se han cebado los aficionados del Atlético en redes sociales en las últimas horas por sus nefastas estadísticas en Villarreal. El argentino jugó 30 minutos al trote cochinero y no arrojó ni un solo dato positivo: cero robos, cero duelos ganadores, o despejes, 0 disparos, 0 faltas. Su actitud fue difícilmente comprensible.

La sesión de cardio de Rodrigo de Paul anoche.

Afortunadamente para el Atlético no todo fue negativo: Le Normand cumplió con creces, Pablo Barrios no estuvo mal, Sorloth intervino poco pero marcó un gol, Lino aguantó mientras le dio el físico y, por encima de todos, Marcos Llorente demostró que está en un estado de forma brutal Suyo fue el primer gol de la temporada, pero más allá de su acierto dio la sensación de ir dos marchas por encima del resto. Justo lo que pretendía Simeone de todo el equipo, aunque para su desgracia no fue así.