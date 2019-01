Expulsado el ruso Kargimov por atropellar a un espectador en el Dakar y no asistirle

Andrei Karginov, ganador del Rally Dakar en categoría camiones en 2014, fue expulsado de la presente prueba de esta temporada tras atropellar a un espectador y no asistirle. El piloto ruso atropelló con su camión a una persona de 60 años y de origen sudafricano que estaba fuera de la zona para ver pasar los automóviles.

La víctima del atropello ha sufrido una rotura del fémur y el vídeo del incidente se ha hecho viral, haciendo que la organización del rally tuviese que tomar medidas públicas.

RACE ACCIDENT INVOLVING A SPECTATOR

At km 279 of the SS, a 60-year-old #SA🇿🇦 , who was watching the race in an unsecured area , was hit by a race truck (#518 Andrey Karginov).

Suffering a broken femur. pic.twitter.com/V1jTYlJvG2

— Live Event Broadcast (@iLEBsa) January 12, 2019