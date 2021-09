«El objetivo en MotorLand es continuar cerca de la cabeza». Así de ambicioso se mostraba Marc Márquez al hablar del Gran Premio de Aragón que se disputa este domingo. El ilerdense asegura que disfruta mucho corriendo en el mítico circuito de Alcañiz y no es para menos. Ha ganado en cinco de las siete ocasiones que ha corrido en la categoría reina, las últimas cuatro de forma consecutiva. De 2016 a 2019 se convirtió en el rey de Aragón, donde es conocido como Márquez I de Aragón.

En 2020 no pudo competir a causa de la lesión y Álex Rins ocupó su trono, con Álex Márquez mirando desde el segundo escalón del podio. Este año sí estará y llega en un buen momento pese a sus últimas caídas. Sus opciones de título son prácticamente nulas pero lo importante para él este año son las sensaciones, y cada vez son mejores. En Austria ya demostró que está para pelear por la victoria y tuvo el triunfo al alcance de su mano, pero se fue al suelo.

No obstante, eso no le ha desmotivado ni mucho menos. Márquez I de Aragón regresa a MotorLand dispuesto a recuperar su corona. Es el piloto que más victorias ha logrado en este circuito y tiene la vuelta rápida de la pista. Para Marc correr en Aragón es como correr en casa. No es Sachsenring ni Las Américas pero también se le da bastante bien. El rey está de vuelta y listo para dar la campanada.

Es cierto que desde su victoria en Alemania los resultados no han sido los mejores, pero las sensaciones son cada vez más positivas. El piloto de Cervera se ha caído en las dos últimas pruebas por ir al límite. Sus ganas de ganar le hacen tomar más riesgos de lo normal. Pero ese estilo de pilotaje tan agresivo es el que le ha llevado a ganar seis campeonatos del mundo en MotoGP y así va a seguir. Su objetivo no es otro que demostrar que la corona de Aragón sigue siendo suya.

Mir busca la remontada

Por su parte, Joan Mir sí tiene opciones de revalidar el título conseguido la pasada temporada. Este año está más caro. Fabio Quartararo está a un altísimo nivel y no cede. El francés no baja el ritmo a lomos de la Yamaha y aventaja en 65 puntos al piloto de Suzuki, segundo en la general con 141 puntos.

El español está a solo 30 puntos de igualar su puntuación de la pasada temporada, con la que logró escribir su nombre en la historia de MotoGP, aunque este año el título está más caro. A estas alturas el año pasado, a falta de seis carreras, la ventaja con Quartararo era de ocho puntos. Mir sueña con otra remontada histórica. Ha repetido la fórmula que tan buenos resultados le dio el curso pasado. Poco a poco ha ido escalando puestos en la general hasta colocarse en la segunda posición que ocupa actualmente.

El título está complicado pero no imposible. Todavía quedan seis carreras por disputarse, es decir hay 150 puntos en juego. No hay margen de error pero aún es posible. De lograrlo, la machada sería todavía mayor que la conseguida en 2020. Mir está demostrando por qué es el vigente campeón del mundo y pese a no tener la mejor moto está segundo en la general, así que ¿por qué no soñar? En este mismo circuito fue donde se puso líder del Mundial por primera vez. En Aragón empezó todo.