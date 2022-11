Márquez: «El objetivo es el podio, la victoria sería ir con los ojos demasiado cerrados»

Marc Márquez se ha mostrado muy contento con el resultado de la clasificación del GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. El ilerdense saldrá segundo en parrilla el domingo, y asegura que va a arriesgar al máximo para conseguir el objetivo, «que es intentar estar en el podio». Pese a estar en las quinielas por la victoria, el de Repsol Honda se desmarca y dice que eso «sería ir con los ojos demasiado cerrados». Además, en la lucha por los títulos de MotoGP y Moto2 apuesta «por Pecco y Augusto».

Feliz por salir segundo

«Estoy contento y con la esperanza de intentar conseguir el domingo el objetivo, que es intentar estar en el podio»

¿Sólo podio o victoria?

«Sólo podio. La victoria sería ir con los ojos demasiado cerrados. El podio tendré que arriesgar y eso conlleva asumir las consecuencias de una posible caída. Para estar en el podio hay que arriesgar más que otras carreras, pero estoy dispuesto a hacerlo como dije. Estaba contento porque la esperanza de tener esa posibilidad estaba basado en la clasificación, y he podido hacer esta primera línea que me ayudará muchísimo».

Pelea por el título

«La veo complicada, como estaba, bastante sentenciada. Pero si fuera Quartararo vería la luz al final del túnel un poco más brillante porque saliendo octavo Pecco puede pasar de todo. Cuando sales en medio del follón puede pasar de todo. Si que es cierto que aunque pase de todo, Quartararo tiene que ganar la carrera, que no lo tendrá fácil, sobre todo con Martín y Miller porque su objetivo es, como el de todos, hacerlo lo mejor posible. No creo que pase nada raro y Pecco será campeón, pero hasta el final nunca se sabe»

Poderío de Ducati

«No han cerrado el título todavía porque Pecco hizo muchos errores en la primera parte de la temporada. Hizo muchos ceros, no terminaba de ir bien, pero ha demostrado que una temporada es muy larga y puede pasar de todo. Estaba súper lejos, pero el que iba líder también ha cometido muchos errores en la segunda parte de la temporada y se han igualado las cosas. Ha sido un campeonato que uno se ha aprovechado de los errores del otro y al revés. La Ducati es la moto más completa o, al menos, la moto que con diferentes estilos de pilotaje es capaz de ir rápido. Pero también tendrá sus cositas, sus pros y sus contras. Soy consciente que para el año que viene, para luchar contra Ducati y todos sus pilotos, tenemos que dar un paso nosotros y tienen que dar un paso, no sólo nosotros, sino también las otras marcas».

Preguntar a Álex por Ducati

«Me contará lo justo, ya me lo ha dicho. Ya se subió y digo ¿qué?, y me dijo ¿tu eres tonto o qué? (risas) Dice que se encontró cómodo. Eres curioso de ver el nivel de los pilotos que llegan, de los que se van a otra marca porque así entiendes. Pero yo estoy en Honda y de poco me sirve que le vaya mal o bien a otro piloto en otra marca o al que llega. Yo tengo el objetivo claro que es luchar por títulos. Somos Honda, soy Marc, y estamos obligados a ello. Intentaremos hacerlo».

Bagnaia, nervioso

«Es normal que esté nervioso. Es el primer Mundial de MotoGP que se está jugando, es normal que esté nervioso. Me acuerdo cuando me lo jugué yo aquí en 2013. No fue nada fácil. Y ahora como está la categoría de MotoGP tan igualada, a la que los nervios te perjudiquen un poco y te vas atrás. Sale octavo, pero ya se vio en Malasia que salió el 11 o más atrás, no me acuerdo, y acabó ganando la carrera. Yo creo que mañana las primeras vueltas sí, pero luego lo tiene todo de cara, tiene de cara acabar la carrera entre los 14 primeros. Tu dirás. Solo con que se pongan las Ducati detrás ya lo acaba».

«Lo tiene bien y aparte su rival no está en su mejor circuito ni está sobresaliendo de los demás. Apuesto por Augusto y por Pecco para el título».