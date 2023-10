Marine Le Pen también carga contra Benzema: «Algunos lo pueden llamar fundamentalismo islámico»

Continúan las acusaciones contra Karim Benzema en Francia, ahora por parte de Marine Le Pen. La política francesa, líder de la formación Agrupación Nacional, ha relacionado al futbolista con «el islamismo más radical», llegando a afirmar que «algunos lo pueden llamar fundamentalismo islámico». Sus palabras llegan después de que el ministro del Interior galo le acusara de tener «vínculos notorios» con los Hermanos Musulmanes. Le Pen no ha valorado esas declaraciones del ministro, pero sí que ha señalado que hay una «contradicción» en sus acusaciones.

Le Pen ha confirmado que ella no tiene «la información precisa de Gérald Darmanin –ministro del Interior de Francia–» pero sí que ha querido posicionarse y acusar a Benzema de su proximidad con el extremismo religioso: «El señor Benzema, que ya ni vive en Francia, tiene claramente una simpatía por el islamismo más radical».

A su vez, Le Pen ha señalado que no ha «escuchado nunca a Darmanin pedir la prohibición de los Hermanos Musulmanes», por lo que considera que el ministro entra en una «contradicción» a la hora de acusar al jugador. El hecho de que desde el gobierno francés no se haya propuesto la ilegalización de la organización y a su vez se critique al delantero del Al Ittihad por su cercanía a ellos no tiene sentido para la líder de Agrupación Nacional.

La política francesa no ha dudado en afirmar que desde su partido sí que se pide la ilegalización de la organización islamista, por lo que considera «una ideología totalitaria». Además, Le Pen se ha referido a Benzema y las posibles acciones legales que tome contra las acusaciones vertidas desde el Gobierno. El abogado del futbolista ha negado los supuestos vínculos y considera que se le está injuriando, algo que ha dejado en duda la líder conservadora: «Eso hay que verlo».

Le Pen ataca a Benzema

«Lo que está claro es que hay una complacencia de Benzema con el islamismo más radical que algunos pueden llamar fundamentalismo islámico», ha destacado Le Pen. Aunque, una vez más, la política ha incidido de nuevo en que desde el Gobierno francés no pueden tomar ningún tipo de acción en contra del ex jugador del Real Madrid «mientras no se ha decretado que esa ideología está prohibida, como nosotros lo reclamamos desde hace años».

Desde Francia, en los últimos días, se ha atacado con dureza la figura de Karim Benzema. Desde que el francés mostrara su apoyo a Palestina, las críticas han sido múltiples, especialmente por parte del Gobierno de Macron. El ministro del Interior se pronunció sobre la presunta cercanía del jugador con los Hermanos Musulmanes, algo a lo que contestaron desde el entorno del delantero, lo que produjo una nueva réplica de Darmanin en contra del astro francés.

«Me he dado cuenta de que todavía no ha tuiteado sobre el asesinato de ese profesor en Arras. Tampoco ha tuiteado sobre los bebés decapitados, las mujeres violadas, los 1.300 masacrados por terroristas islámicos en Israel. El terrorismo es muy insidioso. Consiste en utilizar todos los medios de la sociedad -el deporte, la música, la influencia en Internet- para promover el islam», aseguró.