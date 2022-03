«Con Marcos Alonso es la vez que más injusto he sido con un jugador», aseguró Luis Enrique tras dar a conocer la lista de convocados en el mes de noviembre. España se jugaba la clasificación para el Mundial y el asturiano lamentaba el haber dejado fuera a un jugador que deslumbró un mes antes durante la Liga de las Naciones. Teniendo en cuenta que el seleccionador no es amigo de hablar de los ausentes, este mensaje era muy sincero. Ahora, en la primera ocasión que ha tenido en este 2022, sí ha contado con un futbolista que es capital en el Chelsea y que sueña con defender a la Selección en Qatar.

Marcos Alonso (Madrid, 1990) atiende a OKDIARIO en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tranquilo y feliz. Sabe que está en un gran momento y la llamada de la Selección es la recompensa. Su reto es mantener el listón para estar en el Mundial, aunque la competencia en el lateral izquierdo de España es feroz, y para llevar lo más lejos posible a un Chelsea con apuros extradeportivos y con el Real Madrid esperando en los cuartos de final de la Champions.

Pregunta: ¿Con España existen los amistosos?

Respuesta: No. Tan cerca de una competición como un Mundial y con tan pocas concentraciones son siempre partidos importantes para mejorar y para conocer qué es lo que quiere el míster.

P: ¿Cómo está el grupo?

R: Bien. Aquí la verdad es que siempre el ambiente es muy bueno. Esto ayuda durante las concentraciones, donde pasamos muchos días juntos encerrados. Que nos llevemos tan bien sirve para que se lleve mucho mejor y se disfrute del trabajo.

P: Es un partido especial, la Selección vuelve 18 años después a Barcelona.

R: La verdad es que sí. Es un aliciente el poder volver a Barcelona después de tanto tiempo. Por lo que sabemos la gente tiene muchas ganas de vernos. Esperemos que animen a la Selección a tope.

P: En la última lista Luis Enrique calificó su ausencia de injusticia: ¿Cómo recibió esas palabras?

R: No lo analizo. Lo que está en mi mano es estar a tope para ver si existe la posibilidad de estar con la Selección. Yo me concentro en estar preparado y si tengo la suerte de estar aquí bienvenido sea.

P: ¿Qué le pide Luis Enrique?

R: Yo creo que lo que a cualquier jugador. Quiere que entrenemos a tope, que disfrutemos estos días y concentración, que al final estamos cerca de una competición como es un Mundial.

P: ¿El lateral izquierdo es la posición mejor cubierta en la selección?

R: Creo que todas están bien cubiertas, pero sí es verdad que después de una época en la que no había muchas opciones, ahora somos varios los candidatos. Respecto a mí, está en mi mano estar lo mejor posible para poder ayudar a la Selección.

P: Quedan dos listas por delante antes de la definitiva para el Mundial. ¿Qué tiene que hacer para estar entre los elegidos?

R: No voy a hacer nada especial que no haya hecho en tantos años que llevo jugando. Estar preparado, estar a tope, con ganas de darlo todo y de seguir mejorando. Al final será el míster quien tome la decisión.

P: Y si esa decisión acaba con usted entre los elegidos, ¿cómo se imagina ese debut de España en el Mundial?

R: Son muchos años jugando y viendo a la Selección en los que pensaba que podía jugar un Mundial. Lo afrontaría con todas las ganas y el hambre del mundo para competir y poder pelear por llevarnos la copa. España es una gran selección.

P: ¿Tienen la sensación de que valoramos poco que España esté en el Mundial y no se la esté jugando como Portugal o esté eliminada como Italia?

R: Es una suerte, pero el equipo se ha ganado el estar ya clasificados. Hay que disfrutar de lo conseguido y trabajar para llegar lo mejor posible.

P: Hablemos del Chelsea: ¿Cómo están?

R: Se ha hablado mucho, pero de momento no hemos notado ninguna diferencia ni ha cambiado nada. Esperemos que se solucione todo lo antes posible y que el club siga funcionando como hasta ahora.

P: Compañeros suyos se han ofrecido a pagar los viajes.

R: De momento no ha hecho falta. Por supuesto que si se necesita estaremos ahí para echar una mano, pero estamos hablando de más porque como te digo, hasta hoy, no ha cambiado nada. Al final el Chelsea está por encima de cualquier dueño o cualquier jugador. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos en ganar, que es lo que está en nuestra mano, como hemos demostrado los últimos partidos.

P: También se habla de muchas salidas en el Chelsea. A usted le sitúan en el Barcelona.

R: Tengo contrato y de momento sigo en el Chelsea. Estoy contento, aunque siempre estaría encantado de volver a España. Eso es lo que puedo decir a día de hoy.

P: ¿Se siendo injusto con el Chelsea con estas sanciones?

R: De momento no nos ha perjudicado, pero si perjudica a un club como el Chelsea, campeón de Europa y del mundo, con una gran afición y un símbolo de Inglaterra, sí que sería injusto. No sé muy bien que es lo que están intentando con estas decisiones contra la entidad. Nosotros no somos los culpables de lo que está pasando en otro lado.

P: Finalmente no jugarán sin público en Champions contra el Real Madrid. Si no hubiesen tenido el apoyo de la afición hubiese sido un gran perjuicio.

R: Sí, eso hubiese sido injusto, sin duda.

P: ¿Cómo afrontan el encuentro contra el Real Madrid?

R: Con muchas ganas. Para mí todavía será más especial. Son unos cuartos de Champions con dos grandes equipos. El objetivo es intentar estar lo más concentrados posibles para llegar bien al partido. Esperemos que se decante de nuestro lado.

P: Dice que será especial. ¿Es consciente de que se estrenará en el Santiago Bernabéu?

P: ¡Sí! El año pasado jugamos en Valdebebas. Nunca he jugado en el Bernabéu y será un día especial. Venir a mi ciudad y jugar un partido de esta magnitud será muy especial. Y más con mi gente en la grada.

P: ¿No sé con quién ira su familia?

R: (Risas) Yo sí se con quién irán. Ojalá puedan estar todos y que el resultado sea favorable al Chelsea.

P: Imagino que sigue al Real Madrid. ¿Entiende que puedan ganar al PSG y ser goleados por el Barcelona?

R: Sabemos que el Madrid es un gran equipo en cualquier situación. Están en cuartos de Champions y es un equipo muy peligroso, como han demostrado durante tantos años. Requerirá el cien por cien de nosotros.

P: Conoce perfectamente la casa madridista. ¿Cómo explica la eliminatoria contra el PSG?

R: Es lo que tiene el Real Madrid. Como digo, es un equipo siempre peligroso. Hemos visto contra el Paris Saint Germain una eliminatoria en la que los franceses fueron superiores, pero el Madrid siempre está ahí. Se fue vivo de París y le dio la vuelta en 25 minutos en el Bernabéu. Nosotros tenemos que saber que tenemos que estar preparados para todo para poder estar en semifinales, que es lo que queremos.

P: Al Bernabéu llega el campeón de Europa y se mide al rey de esta competición. ¿Hay favoritos?

R: No. Yo creo que al final la eliminatoria la marcarán los pequeños detalles. Tenemos que estar muy bien preparados.