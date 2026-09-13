Madring se llena de VIP’s: Nadal, Figo, Zidane, De la Fuente, Florentino…

Una gran cantidad de VIP’s acudieron este domingo al GP de España de F1. Desde jugadores del Real Madrid como Bellingham, Vinicius, Courtois, Valverde o Diomande, hasta el Rey Felipe VI, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía o Rafa Nadal, Zidane, Figo, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, el presidente Enrique Cerezo o personalidades del mundo de la música como David Bisbal. Nadie quería perderse el regreso de la F1 a Madrid.