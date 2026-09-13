Madring se llena de VIP’s: Nadal, Figo, Zidane, De la Fuente, Florentino…
Una gran cantidad de famosos acudió este domingo a Madring para vivir el GP de España de F1
Tres Eurofighter del Ejército del Aire sobrevuelan Madring pero no dibujan en el cielo la bandera de España
Una gran cantidad de VIP’s acudieron este domingo al GP de España de F1. Desde jugadores del Real Madrid como Bellingham, Vinicius, Courtois, Valverde o Diomande, hasta el Rey Felipe VI, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía o Rafa Nadal, Zidane, Figo, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, el presidente Enrique Cerezo o personalidades del mundo de la música como David Bisbal. Nadie quería perderse el regreso de la F1 a Madrid.
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