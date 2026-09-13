Impresionante: así sonó el himno de España en Madring con un espectacular tifo en la grada principal

Madring vibró con el himno nacional de España. Como es habitual, antes de cada carrera de Fórmula 1 sonó el himno del país correspondiente en el que se corre. En este caso, el de España. Y en Madrid no fue menos. Los pilotos se colocaron en primera fila para la ceremonia pre carrera, con Sainz y Alonso liderando a la parrilla, y el circuito entero se puso en pie para culminar el acto con el himno de España, que sonó por primera vez en la capital tras el regreso de la F1.

La afición inundó las gradas de banderas de España para el gran día. 45 años después, Madrid vuelve a acoger una carrera de Fórmula 1 y nadie se lo quiso perder. Madring se llenó de VIP’s y de aficionados que han venido a disfrutar. La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid fue la encargada de interpretar el himno.

HIMNO DE ESPAÑA EN #MADRING ❤️💛❤️ Qué orgullo. Qué afortunados somos de tener dos pilotos españoles. Qué suerte tenemos de vivir dos carreras en nuestro país 🥹👏#EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/3opjdVRNzG — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2026

La tribuna principal situada en la recta de meta desplegó un enorme tifo gigante con cartulinas rojas y amarillas que formaban la bandera de España. Un espectacular tifo que recorría toda la grada. La afición tenía una cartulina en su asiento. En las primeras ocho filas contaban con una cartulina de color rojo, las siguientes 12 amarillo y las últimas ocho rojo.