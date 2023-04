La madre de Achraf Hakimi arremete contra Hiba Abouk: «Si mi hijo no hace eso…»

Hace unos días se supo que Hiba Abouk esperaba quedarse con la mitad de los bienes y de la fortuna de Achraf Hakimi por el divorcio, pero se llevó un tremendo mazazo al conocer la verdad sobre el patrimonio del internacional por Marruecos. Tal y como asegura el medio First Mag, el lateral del PSG no tiene nada a su nombre y cuando la actriz y sus representantes legales acudieron a la justicia francesa para solicitar la cantidad que consideraban que le debía corresponder, la corte les dijo que no existía tal fortuna porque Achraf Hakimi había puesto todas sus ganancias y propiedades a nombre de su madre bastante tiempo atrás.

A este sorprendente giro de guión se suman las declaraciones de Saida Mouh, madre del internacional marroquí, que ha hablado muy claro sobre este asunto en su país en declaraciones para el medio Goud. «Si ha tomado alguna decisión para protegerse a sí mismo, no estoy al tanto de ello. ¿Cuál es el problema si la noticia es cierta? Si mi hijo no hace esto, no podrá deshacerse de esa mujer», dijo refiriéndose a Hiba Abouk y esas informaciones.

Separación confirmada

Hace unas semanas y después de que Achraf Hakimi fuera acusado presuntamente de violación, Hiba Abouk confirmó así su separación del futbolista. «Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia».

«He necesitado tiempo para digerir este shock», añadió la intérprete, que también lanzó un dardo a su ya ex martido asegurando que está «siempre del lado de las víctimas». Ahora, serán los tribunales los que decidan sobre su divorcio si no llegan a un acuerdo, que no parece cercano según las últimas informaciones.