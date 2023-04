La tremenda jugarreta de Achraf Hakimi a Hiba Abouk en pleno divorcio

Pasan las semanas y el Caso Achraf parece bastante más calmado. El jugador está tranquilo ante la acusación de violación por parte de una joven, mientras que Hiba Abouk trata de continuar con su vida después de confirmar públicamente su separación. El divorcio ya está en trámite, pero la actriz española de origen tunecino seguro que no esperaba recibir el varapalo que ahora se ha dado a conocer en las redes.

Según desvela el medio First Mag, Hiba Abouk esperaba quedarse con la mitad de los bienes y de la fortuna de Achraf Hakimi por el divorcio, pero se ha llevado un tremendo mazazo al conocer la verdad sobre el patrimonio del internacional por Marruecos. Tal y como asegura el citado portal, el lateral no tiene nada a su nombre y cuando la actriz y sus representantes legales acudieron a la justicia francesa para solicitar la cantidad que consideraban que le debía corresponder, la corte les dijo que no existía tal fortuna porque Achraf Hakimi había puesto todas sus ganancias y propiedades a nombre de su madre bastante tiempo atrás.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l’un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d’un million d’euros par mois L’ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1 — First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023



Una Hiba Abouk que ha sorprendido a todos con una de sus últimas decisiones, algo que por otro lado no esconde en sus redes sociales. Hace unas semanas viajó a Madrid con sus dos pequeños y se instaló en la capital de España, pero en los últimos días ha vuelto a vivir a París, donde sigue haciendo su rutina diaria con sus hijos, quizás para que sea más fácil que ellos puedan ver a su padre.

«La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena. Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia. He necesitado tiempo para digerir este shock», decía en su comunicado semanas atrás.