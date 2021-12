Romelu Lukaku no está contento con su situación en el Chelsea. El que fuese uno de los grandes fichajes de la Premier League en el pasado mercado de verano, parece ahora arrepentirse de la decisión tomada al incorporarse al campeón de Europa. Hasta el punto de reconocer que se equivocó marchándose del Inter de Milán: «No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí».

Desde que fichó por el equipo londinense, el delantero se convirtió en un indiscutible para Tuchel en el once, pero una lesión le apartó por momentos de los planes del técnico alemán. Poco después, sufrió una recaída y, aunque ahora ha regresado al equipo y lo ha hecho marcando, no esconde su deseo de regresar a Italia.

«Físicamente estoy bien, pero no estoy contento con mi situación en el Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional», ha revelado el ariete belga en una entrevista a Sky Sport.

Pese a su descontento, su rendimiento ha sido muy productivo para un Chelsea que hasta hace apenas unas semanas era uno de los rivales a batir por el Manchester City. Con siete goles en 18 partidos esta temporada, Lukaku ha sido fundamental para mantener en la pelea por la Premier al conjunto londinense, pero aún así se muestra descontento por las oportunidades de las que dispone tras superar sus dos lesiones y anhela regresar a Milán.

Su salida no se produjo de la mejor de las maneras. Lukaku abandonó el Inter tras proclamarse campeón de la Serie A. Era uno de los grandes activos del club, que pasaba por una importante crisis económica, consecuencia de la pérdida de ingresos provocada por la pandemia. Por ello, la entidad interista se decidió a traspasarle a un campeón de Europa que buscaba reforzarse aún más de cara a la presente campaña.

Sobre su marcha, el jugador reconoce que «debió ser distinta». «Son cosas que quedarán para siempre y quiero pedir perdón a los aficionados», ha revelado el punta belga.