Luka Doncic vuelve a hacer historia con otra exhibición descomunal de 51 puntos

Luka Doncic no es humano y lo viene demostrando en estos últimos partidos. El esloveno volvió a firmar otro partido de más de 50 puntos en la ajustada victoria de los Dallas Mavericks ante San Antonio Spurs (126-125). En esta ocasión, el ex del Real Madrid, anotó la friolera de 51 puntos para llevar a los Mavs a su sexta victoria consecutiva en un partido donde además sumó nueve asistencias, seis rebotes y cuatro robos.

El escolta de Liubliana de tan sólo 23 años ha firmado su tercer partido anotando más de 50 puntos en los últimos cinco encuentros, incluido el triple doble con 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias frente a los New York Knicks. Luka ha hecho historia con esta nueva actuación estelar, se ha convertido en el primer jugador en la historia de la NBA con más de 250 puntos, más de 50 rebotes y más de 50 asistencias en el espacio de cinco partidos.

51 PTS

6 REB

9 AST

4 STL

6 3PM

W

Luka has dropped 50+ in 3 of his last 5 games. Unstoppable. pic.twitter.com/AFYYqmWaUb

— NBA (@NBA) January 1, 2023