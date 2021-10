Luis Suárez desveló en una entrevista concedida a la cadena ESPN Brasil que lleva «dos años trabajando diariamente con profesionales que me ayudan a mejorar físicamente», y asegura que se encuentra «muy feliz» por los resultados a pesar de que eso significa «perder muchas horas de estar con mis hijos». El delantero uruguayo dijo que su objetivo es «llegar bien al Mundial de Qatar» que se disputará en noviembre y diciembre de 2022.

Suárez mantuvo una larga charla con el antiguo central de la selección uruguaya Diego Lugano, que es el conductor del programa «Bola da Vez» en la cadena ESPN Brasil. Lugano, que jugó en el Málaga y fue compañero del propio Suárez en los Mundiales 2010 y 2014, consiguió arrancarle al delantero del Atlético de Madrid interesantes confidencias, relativas sobre todo a la forma en la que trata de prolongar su carrera deportiva.

«Los futbolistas cada vez se dan más cuenta de que tienen que cuidar los detalles. La alimentación, por ejemplo, es esencial», explicó Suárez, que admitió que «en la concentración de la selección el arroz con leche lo veo sólo pasar, igual que el helado. Uno va sabiendo lo que puede comer y lo que no». «Te das cuenta de que si te sacrificas obtienes resultados», admitió el delantero, máximo goleador del Atlético de Madrid esta temporada con siete goles, seis de ellos en la Liga. «Antes ese trabajo preventivo sólo lo hacía Forlán en la selección. Ahora lo practican la mayoría de jugadores porque te das cuenta de que es la única solución para prolongar tu carrera».

Luis Suárez le explicó a Lugano que «desde hace dos años» cuenta con el apoyo de «profesionales que trabajan conmigo diariamente» a fin de mejorar su estado físico. «Eso me implica perder muchas horas en las que podría estar con mis hijos, pero es un sacrificio que hay que hacer porque es necesario ser consciente de la edad y del estado físico que tiene uno».

Según descubrió el jugador, en la reciente convocatoria de la selección recibió la felicitación directa del propio Óscar Washington Tabarez, que quedó gratamente sorprendido por su estado físico: «El Maestro -tal y como le llama Suárez- me dijo que quedó sorprendido por cómo intenté volver a ser el Luis de antes, con la edad que tengo y con lo que me están costando con los inicios de temporada y las lesiones. Me sentí muy feliz por esas palabras».

Luis Suárez no quiso ser muy explícito sobre el futuro más allá del Mundial de Qatar, que dijo ahora que era «su gran objetivo», pero sí que dejó algunas pistas cuando Lugano le insinuó la posibilidad de volver a Sudamérica: «si vuelvo con 36 o 37 años la gente me va a exigir como si tuviera 25 o 30 y va a esperar de mí el mismo rendimiento y los mismos goles. Por eso quizás sea más interesante irse a una Liga menos competitiva donde puedas disfrutar de jugar al fútbol sin esa presión, como sucede en Estados Unidos o en Asia».